L1 : Le LOSC cale face à Montpellier, le titre n'est pas joué

Dans : Ligue 1.

33e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Montpellier Hérault : 1 à 1.

Buts : Luiz Araujo (85e) pour le LOSC ; Delort (21e) pour le MHSC.

Bousculé par le Montpellier Hérault, le Lille OSC a finalement réussi à arracher le match nul grâce à Luiz Araujo (1-1). Un point qui pourrait compter en fin de saison !



Pour lancer ce nouveau week-end de L1, le LOSC disposait d’une occasion en or pour mettre la pression sur ses adversaires dans la course au titre. Mais en première période, le club nordiste était loin du compte. Après un début de match équilibré, avec notamment un arrêt de Maignan (3e), c’est Montpellier qui frappait le premier. Sur un centre de Laborde, Delort trompait effectivement le gardien lillois d’une tête plongeante (0-1 à la 21e). Au retour des vestiaires, les Dogues poussaient avec André (57e) ou David (81e). Et c’est finalement Luiz Araujo qui égalisait d’une belle reprise de l'extérieur du pied sur un centre de Celik (1-1 à la 85e).

Avec ce résultat, l’équipe de Christophe Galtier s’assure de conserver sa place en haut de la L1 au terme de cette J33. Mais si le PSG, Monaco et l’OL venaient à l’emporter dimanche, les quatre leaders pourraient se retrouver en trois points à cinq journées de la fin. Autant dire que le suspense est relancé dans la course au titre ! De son côté, le MHSC enchaîne un onzième match de suite sans la moindre défaite et revient provisoirement à cinq unités du Top 5.