L1 : La Ligue annonce une révolution du mercato en 2019

Dans : Ligue 1, Mercato.

L’été dernier, beaucoup de clubs européens s’étaient plaints de voir leurs joueurs convoités après le début de leurs championnats respectifs.

Des réclamations entendues et prises en compte en Angleterre et en Italie où les dates du marché des transferts ont été modifiées. Dès cette année, le mercato ne fermera plus ses portes fin août en Premier League et en Serie A, mais plutôt avant le début de leur saison. De quoi inspirer la LFP et son directeur général Didier Quillot qui a annoncé un possible changement pour l’année 2019.

« Je pense qu’avancer la date de fin du mercato est une bonne chose, de façon à ne pas fausser le championnat, en particulier le début, a estimé le dirigeant sur SFR Sport. Les Anglais ont pris cette décision. On a eu une réunion au sein de l’EPFL, l’association des ligues européennes, où on a convenu que pour cette année - une année de Coupe du monde qui va se terminer mi-juillet - ça paraissait difficile d’avancer la fin du mercato à fin juillet. Donc on l’a maintenue pour toutes les ligues à fin août et cette année, pour la première fois, ce sera le 31 août pour tout le monde. »

Le Mondial retarde les choses

« Cette année, il y a au moins une cohérence de date de clôture. Les Italiens et les Anglais ont, eux, décidé d’avance la date de clôture. Je pense que c’est une bonne chose mais pour la France on a considéré que c’était trop tôt cette année. Mais je pense que c’est une piste qu’on va explorer à nouveau pour la saison prochaine », a révélé Didier Quillot, dont l’annonce devrait être approuvée par les pensionnaires de Ligue 1.