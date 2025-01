L1 ‍: L'OM assomme Rennes et la course au podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 17e journée

Roazhon Park

Rennes-OM 1-2

Buts : Kalimuendo (43e) pour Rennes, Greenwood (45e), Rabiot (49e) pour l’OM

Porté par un Mason Greenwood inspiré, l'OM l'a emporté 2-1 à Rennes. Les Marseillais font le trou dans la course à la deuxième place tandis que Rennes se rapproche encore un peu plus de la zone rouge.

Monaco, Lille et Lyon ont lâché des points plus tôt dans le week-end. Autant dire que l'OM devait être très méfiant à Rennes, un club porté par Jorge Sampaoli avec deux recrues de poids Brice Samba et Seko Fofana. Marseille débutait très bien son match mais l'ancien gardien de Lens était présent sur les frappes phocéennes. Après 25 minutes peu emballantes, Rennes se réveillait enfin. Kalimuendo alertait Rulli avant que le ballon n'atterrisse sur la main de Murillo. Après appel de la VAR, un penalty un peu sévère était accordé. Cependant, Kalimuendo voyait son tir être détourné par Rulli puis le poteau.

Ce n'était que partie remise pour l'attaquant breton, servi idéalement par Assignon dans une défense marseillaise fort passive. Sa frappe croisée permettait à Rennes de mener...deux minutes. Le temps pour Greenwood de marquer un but similaire à Samba. Juste après le repos, l'Anglais endossait encore son costume de sauveur pour déposer le ballon sur le crâne de Rabiot. Marseille menait et gérait bien. Rennes n'était plus dangereux et c'était même Brice Samba qu'on voyait le plus. L'ancien lensois sortait plusieurs tirs de Greenwood ou encore Luis Henrique pour éviter un plus gros score.

2-1, l'OM consolide sa deuxième place avec 36 points, 5 de plus que Monaco. Rennes reste en mauvaise posture 13e avec 17 points, soit une unité de plus que le barragiste Saint-Etienne.