L1 : L’OL et l’OM ciblent Agoumé, son prix est déroutant

Dans : Ligue 1.

En juillet 2019, l’Inter Milan lâchait 4,5 ME pour recruter Lucien Agoumé en provenance du FC Sochaux en Ligue 2.

A peine majeur, le milieu de terrain né à Yaoundé portait déjà le brassard de capitaine à Sochaux, preuve de son incroyable précocité. Comblé par les qualités de Lucien Agoumé, l’Inter Milan avait fait le choix d’investir près de 5 ME pour le recruter jusqu’en 2023. La marche de ce club historique de la Série A s’est avérée un peu trop haute pour Lucien Agoumé, prêté cette saison à la Spezia. Utilisé à 11 reprises en championnat, l’ancien Sochalien peine à confirmer les espoirs placés en lui mais Antonio Conte ne désespère pas et pourrait en faire la doublure de Marcelo Brozovic au poste de sentinelle la saison prochaine. Si l’ancien sélectionneur de l’Italie venait à changer d’avis, plusieurs clubs sont intéressés pour le recruter, selon les informations obtenues par Fcinter1908.it.

Le Bayern également sur le coup

Le média croit notamment savoir que l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont manifesté leur intérêt auprès de l’Inter Milan pour Lucien Agoumé, lequel figure également dans la short-list de Villarreal… et du Bayern Munich. Le média transalpin croit par ailleurs savoir qu’une grosse proposition financière pourrait toutefois convaincre l’Inter Milan de lâcher Lucien Agoumé dès cet été. Il faudra néanmoins faire sauter la banque puisque les Nerazzurri exigeraient la coquette somme de 15 ME pour vendre l’ancien Sochalien. A ce prix, nul doute que l’OM et l’OL ne passeront pas à l’action en dépit du potentiel certain de Lucien Agoumé, aussi bien capable de jouer au poste de milieu défensif qu’en défense centrale. Reste maintenant à voir si le Bayern Munich intensifiera son intérêt ou si le prix fixé par les dirigeants de l’Inter Milan refroidiront également les dirigeants bavarois, pas du genre à faire des folies sur des jeunes joueurs en période de mercato.