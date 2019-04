OL, OM, PSG, Leboeuf tire le signal d'alarme !

Dans : Ligue 1, Foot Europeen, Ligue des Champions, OL, OM.

Depuis quelques semaines, l'Ajax Amsterdam est la nouvelle attraction du football européen en Ligue des Champions.

Une mise en lumière plus que logique, quand on sait que le club néerlandais a mis le Bayern Munich en échec en poules avant d’éliminer deux favoris, le Real Madrid et la Juventus. Qualifiée dans le dernier carré de la C1, face à Tottenham, pour la première fois depuis 1997, la formation d’Amsterdam donne du plaisir à tous les amoureux de football. Si bien que son projet, basé sur un mélange de jeunes du centre de formation, de joueurs post-formés et d’éléments d’expérience, fait des envieux. Notamment en France. Ce que Frank Leboeuf ne cache pas.

« On voit ce qui se fait en ce moment avec l’Ajax : les résultats, la manière, la philosophie. Le club renaît de ses cendres. Il est en train de recréer une génération, un football qui fait rêver. Il y a aussi Porto qui fait des recrutements très intéressants depuis des décennies, en pensant à l'avenir. Je me demande ce qu’on fout en France. Quand je vois Lyon et Marseille, quand je vois les recrutements qui sont faits… On m’a toujours dit qu’il y a un sacré vivier à Paris, dans la région Rhône-Alpes, dans la région PACA… Mais ils sont où les jeunes ? Elle est où la formation ? Pour quels résultats ? L’Ajax a créé une équipe capable de se battre et de peut-être gagner la Ligue des Champions. Je suis très inquiet de la formation française et de la psychologie de travail de nos clubs français », explique, sur RMC, le consultant, qui estime donc que le pays des champions du monde se voit trop beau, alors que l’OL ou l’OM font moins bien que l’Ajax avec un budget largement supérieur...