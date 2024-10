L1 ‍: L'arbitre de Nice-PSG roule des mécaniques

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’arbitre Jérôme Brisard a provoqué la colère des dirigeants et des supporters du PSG après le match nul à Nice dimanche soir (1-1). Sa décision de sanctionner Hakimi et Marquinhos mais de ne pas distribuer de carton à Dante malgré la grossière faute du défenseur niçois fait polémique.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul sur la pelouse de Nice et globalement, on ne peut pas dire que l’arbitre du match ait pesé sur le résultat de la rencontre. C’est déjà une bonne nouvelle car ces dernières semaines, les polémiques se multiplient en Ligue 1 au sujet de l’arbitrage. Néanmoins, Jérôme Brisard, qui officiait pour ce choc sur la Côte d’Azur, n’a pas échappé aux critiques. En cause, son jugement de l’action de Dante sur Achraf Hakimi.

L'arbitre de Nice-PSG perd les pédales et fait scandale https://t.co/9nNPbzK0Wv — Foot01.com (@Foot01_com) October 7, 2024

Maladroit dans son dégagement, le défenseur niçois a tout simplement savaté l’international marocain. Dante aurait dû écoper d’un carton jaune, voire plus en fonction de l’interprétation de l’arbitre mais finalement, Hakimi et Marquinhos ont été avertis pour contestation tandis que Dante n’a rien pris, même pas un carton jaune. Une décision lunaire de la part de Jérôme Brisard, qui a pris la foudre des supporters du PSG sur les réseaux sociaux pendant et après le match. A l’occasion des journées de l’arbitrage, Jérôme Brisard a répondu aux critiques dont les arbitres français font régulièrement l’objet.

Jérôme Brisard aimerait plus de reconnaissances pour les arbitres

« Pour échanger quasiment quotidiennement avec des arbitres étrangers, en Espagne, ils ont les plus mauvais, en Angleterre aussi et en France, de facto, on a les plus mauvais arbitres. On a la chance d’avoir une certaine régularité dans les désignations à l’international. L’UEFA et la FIFA nous font confiance à ce niveau-là » a commenté l’arbitre français de 38 ans, régulièrement sollicité par l’UEFA pour arbitrer en Ligue des Champions ou en Europa League, et qui regrette que les arbitres n’aient pas la reconnaissance qu’ils méritent en France. Les supporters du PSG auront sans doute la mâchoire serrée en lisant cela, eux qui ne comprennent toujours pas l’interprétation du natif de Châteaubriant sur l’action de Dante lors du match entre Nice et le PSG dimanche soir à l’Allianz Riviera.