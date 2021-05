Dans : Ligue 1.

Au stade de la Mosson, Saint-Etienne bat Montpellier 2-1

But pour Montpellier : Delort (6e)

Buts pour Saint-Etienne : Hamouma (16e), Debuchy (50e)

Nouvelle victoire importante de l’AS Saint-Etienne loin de ses terres, avec un succès 2-1 à Montpellier qui offre le maintien aux troupes de Claude Puel.

Après Nîmes et Angers, c’est à Montpellier que les Verts sont probablement allés chercher leur maintien en Ligue 1. Malgré l’ouverture du score d’Andy Delort d’une reprise sur coup-franc (1-0, 6e), les Stéphanois ont repris le contrôle des opérations en égalisant par Hamouma, qui avait bien suivi un tir de près de Bouanga (1-1, 16e) avant de passer devant par le défenseur le plus offensif de la Ligue 1, Debuchy. Ce dernier reprenait parfaitement un centre de Camara pour mettre l’ASSE en tête (1-2, 50e). La fin de match était parfaitement gérée par les joueurs de Claude Puel, qui affichent désormais 42 points au compteur, et 8 d’avance sur Nantes, le 18e, à trois journées de la fin. Autant dire que le maintien est quasiment en poche pour Saint-Etienne, qui se sort ainsi correctement d’une saison longtemps très difficile.