L1 ‍: En balade à Strasbourg, Nantes grimpe encore

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-Nantes 1-2

Buts : Sahi Dion (90e+2) pour Strasbourg ; Coco (51e), Moutoussamy (58e) pour Nantes

Dominateur face à une faible équipe de Strasbourg, Nantes s'impose 2-1. Les Canaris dépassent le Racing et atteignent enfin la première partie de tableau.

Copie bâclée pour le Strasbourg de Patrick Vieira. Stériles sur le plan collectif, les Alsaciens étaient dominés dans les grandes largeurs par Nantes. Les Canaris étaient trop maladroits pour en profiter dès la première mi-temps. Si le public s'endormait un peu après 45 minutes, c'était meilleur ensuite. Tout le mérite pour Nantes qui faisait le spectacle et la différence. Simon était le détonateur avec ses dribbles et un bon centre. Nyamsi se trouait et laissait Coco fusiller Sels. Même le portier belge était impuissant ce soir. Malgré deux arrêts magnifiques, il ne pouvait empêcher le second but de Moutoussamy d'une belle reprise.

Sûrs d'eux, les Nantais ne souffraient pas et s'endormaient un peu. Sahi Dion en profitait pour réduire le score contre le cours du jeu. Insuffisant pour bouleverser le résultat final et consoler les supporters de la Meinau, lesquels accueillaient la défaite 2-1 avec des sifflets nourris. Nantes (11 points) devient 8e et passe Strasbourg (10 points) 9e de Ligue 1.