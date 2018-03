L1 : Debuchy plus fort que Neymar, c’est le verdict

Dans : Ligue 1, ASSE, PSG, MHSC.

Blessé le 25 février dernier contre Marseille, Neymar faisait néanmoins parti de la short-list pour le titre de meilleur joueur du mois en Ligue 1. En concurrence avec le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte et le défenseur stéphanois Mathieu Debuchy, le Brésilien faisait figure d’énorme favori. Mais c’est pourtant l’arrière droit qui a reçu le plus de votes et reçoit la distinction de meilleur joueur du mois de février en Ligue 1. Une belle récompense pour l’ancien joueur d’Arsenal, qui a eu un énorme impact sur les performances de l’ASSE, grâce à une grosse activité et un réalisme intéressant devant le but, notamment face à Lyon dans le derby.