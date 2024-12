L1 ‍: DAZN sort deux armes pour gonfler son nombre d'abonnés

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Avec 500 000 abonnés seulement, DAZN ne décolle toujours pas en France. Au-delà du piratage, la plateforme britannique souffre de son rapport qualité-prix longtemps jugé désastreux. Elle tente d'améliorer cet aspect pour reconquérir les passionnés de foot.

Implanté dans les pays étrangers depuis plusieurs années, DAZN était vu comme le sauveur de la Ligue 1 cette année. Surnommée le Netflix du Sport, la plateforme britannique est bien loin d'obtenir la même popularité en France que le leader du streaming des films et séries. Le principal diffuseur du championnat (8 matchs en direct sur 9 par journée) est boudé par les consommateurs. Ils ne sont que 500 000 à s'y être abonnés selon les dernières informations. L'essor du piratage est souvent utilisé pour expliquer ces faibles chiffres. Mais, DAZN souffre surtout d'une très mauvaise image dans l'Hexagone.

Qualité et prix, DAZN à la conquête de la France

Tout d'abord, la chaine payante est arrivée avec un tarif jugé excessif : 40 euros par mois sans engagement, 30 euros mensuels avec engagement d'un an. C'était trop élevé et DAZN l'a vite compris, mettant en place de nombreuses promotions ces dernières semaines. Le prix est retombé jusqu'à 15 euros par mois sous certaines conditions. L'autre volet du désamour français concerne son offre rédactionnelle, qualifiée de « bas de gamme » par de nombreux observateurs et téléspectateurs. La plateforme britannique se contente souvent de diffuser les matchs avec prise d'antenne 5 minutes avant le coup d'envoi et avec une mi-temps dédiée à la publicité.

Une stratégie pour baisser les coûts qui ne fait pas honneur au produit Ligue 1, comme le confirme Léo un abonné interrogé par France Inter. « Les matchs sont plutôt agréables. Moi j’aime bien les commentateurs, j’ai rien à dire dessus. Mais, c’est vrai que j’ai trouvé ça cher. 40 euros pour suivre ça et puis c’est surtout le fait qu’on ait pas de débrief d’avant-match ou d’après-match qui me gênait par rapport à Amazon que je trouvais bien ou BeIN ou d’autres acteurs », explique t-il. DAZN s'adapte à cette demande, proposant désormais une émission dominicale avec les résumés des matchs. De quoi susciter enfin un engouement en France ? Avec une baisse de prix et une nouvelle émission pour booster la valeur éditoriale de sa chaîne, DAZN fait en tout cas le maximum pour plaire aux consommateurs français.