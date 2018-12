L1 : Caen arrache un nul fou à Strasbourg !

Dans : Ligue 1, RCSA, SMC.

Stade de la Meinau

Strasbourg – Caen : 2-2

Buts : Martinez (5e) et Mothiba (23e) pour Strasbourg ; Fajr (22e) et Khaoui (80e) pour Caen

Au terme d’une rencontre engagée et spectaculaire, Strasbourg et Caen ont fait match nul, dans une belle ambiance à La Meineau (2-2).

La rencontre débutait très fort puisque dès l’entame, Martinez était à la conclusion d’une très belle action initiée par Thomasson (5e, 1-0). Battu par Nîmes cette semaine, Caen était alors malmené et en difficulté. Mais les Normands n’abdiquaient pas et parvenaient à égaliser rapidement par l’intermédiaire de Fajr (22e, 1-1). Mais 1 minute et 34 secondes plus tard, Mothiba trompait Samba (23e, 2-1) et permettait à Strasbourg de mener à la pause.

La seconde période était tout aussi animée et Caen réussissait un petit hold-up en égalisant à dix minutes de la fin. Entré en jeu 15 minutes plus tôt, Khaoui marquait un très joli but (81e, 2-2) qui faisait taire La Meineau. En fin de match, Strasbourg aurait pu l’emporter. Mais après consultation de la VAR, Olivier Thual n’accordait pas un penalty aux Alsaciens. Caen obtenait donc un match nul synonyme de victoire à Strasbourg, qui nourrira certainement de gros regrets.