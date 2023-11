L1 ‍: Brest se paye Montpellier et repart de l'avant

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

13e journée de Ligue 1

Lorient - Metz : 2-3

Nantes - Le Havre : 0-0

Montpellier - Brest : 1-3

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Brestois a fait une très bonne opération en battant Montpellier (3-1) à la Mosson. Les Bretons réagissent parfaitement après trois défaites de rang.

Brest avait connu des dernières sorties frustrantes en Ligue 1. Le très bon début de saison des hommes d'Eric Roy était quelque peu menacé après trois défaites de rang. A Montpellier ce dimanche, une réaction était attendue. Et cette dernière a eu lieu sur une pelouse toujours difficile. Dans un climat assez tendu entre les deux formations, Brest a ouvert le score suite à un but contre-son-camp à la 20e minute de Maxime Estève. En seconde période, le MHSC est revenu dans la partie grâce à un penalty transformé par Téji Savanier (51e). Malgré le temps fort de Montpellier, Brest s'est fait justice pour repasser devant au score sur un but de Mathias Pereira-Lage à la 64e minute. Les deux équipes vont encore pousser en fin de rencontre mais c'est bien Brest qui fera le break sur un dernier but dans le temps additionnel de Kamory Doumbia.

Au classement, les Bretons sont 7e de Ligue 1, Montpellier est 13e. Dans les autres rencontres du jour, Nantes et Le Havre ont fait match nul (0-0). A noter l'expulsion d'André Ayew quelques secondes seulement après son entrée en jeu. Enfin, Metz s'est imposé à Lorient 3 buts à 2.