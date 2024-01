L1 ‍: Brest mate Montpellier et grimpe sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

18e journée de Ligue 1

Metz - Toulouse : 0-1

Nantes - Clermont : 1-2

Brest - Montpellier : 2-0

Ce dimanche en Ligue 1, Brest a pris le meilleur sur Montpellier. Les Bretons montent sur le podium et prennent la place de Monaco.

Mais où sont capables d'aller les Brestois cette saison ? En péril pour leur survie dans l'élite la saison passée, les hommes d'Eric Roy continuent d'impressionner lors de cet exercice 2023-24. Ce dimanche face à Montpellier, Brest a dominé son sujet une bonne partie de la rencontre et fini par logiquement prendre l'avantage à la 48e minute grâce à Hugo Magnetti. En fin de rencontre, les Finistériens ont procédé en contres et auront même réussi à faire le break dans le temps additionnel. Au classement, Brest profite du faux pas de Monaco face à Reims pour s'installer à la 3e place.

Dans les autres rencontres du jour, Toulouse a pris le meilleur sur Metz à l'extérieur et Nantes a été surpris à domicile par Clermont dans les dernières minutes de jeu. Lorient (18e, 12 points), Clermont (17e, 14 points) et Metz (16e, 16 points) ferment la marche en Ligue 1. Toulouse souffle un peu et pointe désormais à la 14e place.