L1 : Amiens et la VAR contrarient l'ASSE

Dans : Ligue 1, ASSE, ASC.

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE et Amiens : 0 à 0

En ce doux dimanche de septembre, le match entre l'AS Saint-Etienne et Amiens n'aura pas vraiment été fabuleux, mais on retiendra surtout de ces 90 minutes l'utilisation, ou non, de la désormais fameuse VAR. Car du côté de l'ASSE on regrettera probablement au moins un ou deux penalties qui auraient pu être sifflés en faveur des Verts, sans que l'arbitre ne vienne vérifier la véracité ou pas d'une main amiénoise ou d'une faute dans la surface.

On ne peut cependant pas tout mettre sur le dos de cette pauvre VAR, l'annulation d'un but signé Kolodziejczak à la 78e étant plutôt logique, ce dernier ayant clairement poussé dans le dos Moconduit. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on enchaîne donc un troisième nul consécutif, tandis qu'Amiens confirme que la saison est désormais lancée.