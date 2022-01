L'OM frappe fort à Lens !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Stade Bollaert (Lens)

RC Lens – OM 0-2

Buts : Payet (34e sur penalty), Bakambu (77e) pour Marseille

Solide et efficace, l'OM a réalisé une grande rencontre pour venir gagner à Bollaert 0-2 et mettre un concurrent direct à sept points.

Marseille réalisait une entame de match solide, seulement perturbée par une bonne incursion de Fofana arrêtée proprement par Saliba. Le pressing marseillais étouffait vite les Sang et Or qui peinaient à ressortir le ballon correctement. Les Marseillais dominaient nettement que ce soit dans la possession du ballon ou dans l’occupation du terrain. La frappe d’Under trouvait Farinez (9e) avant que Rongier ne frôle l’ouverture du score. Le milieu de l’OM trouvait la barre puis le dos du gardien lensois et enfin le poteau sans que le ballon n’entre (29e). Un avertissement pour les Lensois qui allaient vite payer leurs errements. Quelques minutes plus tard, Guendouzi était bousculé dans la surface par Médina et Stéphanie Frappart désignait le point de penalty. Payet ne tremblait pas pour exécuter la sentence.

Cela avait le mérite de réveiller les Lensois. Juste avant la mi-temps, Sotoca butait sur Pau Lopez et Said ne trouvait pas le cadre seul aux 18 mètres. Une belle embellie qui ne débouchait sur rien en seconde période. Le rythme retombait et les Marseillais géraient bien leur rencontre. Payet était même proche à deux reprises de doubler la mise. Bakambu en profitait pour jouer ses premières minutes avec l'OM. Deux minutes après son entrée, il venait même doubler la mise après une belle action et un une-deux avec Guendouzi. Avec ce succès, les Olympiens prennent provisoirement la seconde place à Nice tandis que Lens stagne à la septième place.