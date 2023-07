L’OM et le PSG roulent sur le fair-play financier

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Pour la dernière saison du fair-play financier dans sa configuration actuelle, l’OM et le PSG, tout comme Lille et Monaco, n’ont pas été inquiétés sur leurs comptes de la saison précédente. L’UEFA a fait savoir que les clubs tricolores qui faisaient l’objet d’un suivi poussé et d’une possible amende ou sanction avec sursis, étaient dans la régularité pour les derniers mois d’exercice. Ce n’est pas le cas du FC Barcelone, qui possède la plus lourde amende de 500.000 euros en raison de comptes mal tenus, tout comme Manchester United par exemple qui écope d’une pénalité de 300.000 euros.