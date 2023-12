L'OM décimé, PSG et OL épargnés ‍: la CAN s'invite en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La Coupe d'Afrique des Nations débute le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Une compétition qui ne fait pas rêver tous les supporters français mais qui impactera plus ou moins leurs clubs. L'OM s'annonce déjà comme le grand perdant.

Le mois de janvier sera tendu pour les clubs de Ligue 1 et leurs équipes dirigeantes. En effet, il faudra gérer le mercato hivernal et celui-ci deviendra crucial avec la CAN. Organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain, la compétition continentale africaine réunira 24 pays et bien des joueurs évoluant en Ligue 1. Ivoiriens, Camerounais, Congolais, Maliens, Sénégalais, Algériens, Marocains ou encore Tunisiens manqueront pendant un mois. Cependant, toutes les formations françaises ne seront pas pénalisées de la même manière.

L'OM perdra au moins 8 joueurs

Même si le Ghana notamment n'a pas encore donné sa liste, on peut déjà faire un constat clair : l'OM sera lourdement pénalisé en janvier. Les Phocéens laisseront filer au moins 8 de leurs joueurs : les Marocains Harit et Ounahi, le Congolais Mbemba, Mughe et Ngapandouetnbu avec le Cameroun, Sarr, Ndiaye et Gueye avec le Sénégal. Heureusement pour eux, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas réussi à qualifier le Gabon. Un mercato solide est indispensable pour les équipes de Pablo Longoria. Lorient et surtout Reims ne sont pas très heureux avec 4 pertes déjà. Les Rémois vont aussi perdre leurs joueurs japonais (Ito et Nakamura) qui vont disputer la Coupe d'Asie.

DEFENDING CHAMPIONS HEADED TO CAN 🇸🇳✨ pic.twitter.com/VdL01EQCEK — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 29, 2023

C'est meilleur pour Nice qui laissera filer Jérémie Boga avec la Côte d'Ivoire et les Algériens Atal (suspendu depuis plusieurs semaines) et Boudaoui. Heureusement, Terem Moffi n'a pas été sélectionné avec le Nigéria comme cela a été officialisé vendredi. Lille a vu ses deux algériens Bentaleb et Ounas être sélectionnés vendredi soir. Par contre, Brest reste le seul club de Ligue 1 sans le moindre appelé pour l'heure. L'OL ne perd que Mama Baldé, en attendant qu'Ernest Nuamah ne soit appelé avec le Ghana. Enfin, à part Hakimi, le PSG connaîtra une CAN plutôt tranquille. Lee Kang-In jouera lui la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud. A défaut de la première place, le classement de Ligue 1 sera sans doute bouleversé dans le mois à venir.