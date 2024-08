L'OL débute par une gifle à Rennes ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

1ère journée de Ligue 1

Roazhon Park

Rennes - OL : 3-0

Buts : Bourigeaud (19e), Gouiri (21e) et Meister (90e) pour Rennes

L'Olympique Lyonnais a débuté sa saison de la pire des façons en s’inclinant à Rennes ce dimanche soir (3-0) dans un match où rien ne lui a souri puisque sa recrue phare Georges Mikautadze a raté un penalty.

Ce dimanche soir, l’OL n’avait pas été épargné par le calendrier en débutant sa saison sur la pelouse de Rennes, excellent à domicile ces dernières années. Pour sa grande première en 2024-2025, les Gones se présentaient en Bretagne plein d’ambitions avec un trio offensif composé de Nuamah, Benrahma et Mikautadze. Malheureusement pour Lyon, ce sont les failles du milieu de terrain et de la défense qui ont sauté aux yeux en première mi-temps. Au coeur de ce premier acte, Bourigeaud sur coup-franc (19e, 1-0) puis Gouiri profitant d’une grosse bourde de Niakhaté (21e, 2-0) marquaient coup sur coup et assommaient l’équipe de Pierre Sage. Groguis, les coéquipiers de Caqueret rentraient au vestiaire avec un retard de deux buts.

👀 I L'OL est sanctionné sur cette erreur ! ✌️💥 #SRFCOL pic.twitter.com/xPo4ejdmDe — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

La seconde période était plus animée à Lyon et l’entrée de Fofana provoquait un vrai frisson dans la défense rennaise. A un quart d’heure de la fin du match, l’OL avait justement l’occasion de relancer la fin de match mais Mikautadze voyait son penalty être stoppé par Mandanda, un véritable tournant dans cette fin de match en l’avantage de Rennes et qui prouvait que rien ne souriait à Lyon dans cette première journée de Ligue 1. Quelques minutes avant cette action, Gouiri trouvait la barre de Perri, par ailleurs impérial sur un certains nombres d’actions rennaises.

Mais le gardien brésilien devait une dernière fois s'incliner dans le temps additionnel, sur une superbe frappe à ras de terre de Meister (90e, 3-0). L'ancien gardien de Botafogo sera tout de même la satisfaction du staff et des supporters de l’OL après cette rencontre ratée, qui aura mis en avant certaines faiblesses de l’équipe rhodanienne. A quinze jours de la fin du mercato, John Textor ne pourra plus se cacher et devra agir pour renforcer une équipe défaillante au milieu de terrain, et dont les largesses ont éclaté ce dimanche au Roazhon Park, ce dont Rennes a su profiter pour signer sa première victoire de la saison.