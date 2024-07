L'ASSE refuse de tomber dans cet énorme piège

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A quatre semaines de la reprise du Championnat de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne peaufine son retour dans l'élite. Mais les Verts savent le gros piège qui est tendu sur leur route.

L'euphorie est grande autour de l'ASSE, le scénario final de la saison de Ligue 2 ayant donné encore plus de relief au grand retour de Saint-Etienne en L1. C'est donc dans un mélange d'excitation et d'impatience que les supporters attendent le premier match de la saison, ce sera lors d'un déplacement au stade Louis II pour défier l'AS Monaco. En attendant, le club désormais propriété de Kilmer Sports Venture fait un mercato prudent et avance ses pions. Mais, à quelques heures du match de préparation contre Clermont, ce samedi à 18h au Puy-en-Velay, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a tenu à ramener tout le monde à la réalité afin de ne pas tomber dans un piège assez simple, à savoir que les Verts se voient de nouveau trop beau, ce qui avait failli leur coûter cher en fin de saison.

L'ASSE ne vise qu'une chose en Ligue 1

💚 Un taux de réabonnement juste exceptionnel... et un nouveau record pour le Peuple Vert !



Vous êtes 98.5% d'abonnés 23-24 à poursuivre l'aventure pour cette saison 24-25 ! Quelle fidélité ! 👏🔥 pic.twitter.com/3GZ5wcEr1H — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 19, 2024

Pour Olivier Dall'Oglio, il est nécessaire que tout le monde, joueurs et supporters, se mettent dans la tête que l'idée première de l'ASSE est de se maintenir en Ligue 1, et c'est tout. « L’objectif est de rester en Ligue 1, pérenniser le club pour monter petit à petit (...) La montée, c’est quelque chose qu’on garde en nous, qu’on arrive à partager avec notre public aussi. C’est quelque chose de fort qui s’est passé au niveau du club. Ça doit nous amener de la confiance, mais obligatoirement la page se tourne sur un autre objectif. Le nouvel objectif, c’est le maintien, ça doit être un autre objectif pour nous. On est fort de ce qu’on a vécu, mais on regarde vers l’avant maintenant », prévient l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, histoire que les Verts gardent les pieds sur terre au moment d'aborder la saison 2024-2025 en Ligue 1.