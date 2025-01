L’ASSE offre d’excellents débuts à Horneland

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

16e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Etienne - Stade de Reims 3-1

Buts : Boakye (50e, 57e), Stassin (80e) pour l'ASSE ; Nakamura (42e) pour Reims

Pour la première d’Eirik Horneland sur le banc, l’AS Saint-Etienne a battu le Stade de Reims (3-1) avec la manière ce samedi. Fidèles à la philosophie présentée par le coach norvégien, les Verts ont pratiqué un jeu plein de dynamisme et déjà prometteur. Ce beau visage aurait dû permettre aux locaux d’ouvrir le score mais Cafaro n’était pas suffisamment efficace, tout comme Mouton qui trouvait simplement le poteau ! Et comme souvent, lorsque le réalisme n’y est pas, la sanction tombe... C’est effectivement Nakamura (0-1, 42e) qui donnait l’avantage à Reims avant la pause.

De quoi nous offrir un bon bol d’air frais en @Ligue1 ! 💚 pic.twitter.com/f4l4vP5D0Q — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 4, 2025

Pas de quoi affecter le moral de Stéphanois bien revenus en seconde période, et qui égalisaient rapidement grâce à Boakye (1-1, 50e) sur un centre parfait du défenseur Nadé. L’ASSE était lancée et ce même Boakye (2-1, 57e) s’offrait un doublé sur un bel enchaînement en contre. Le plus beau but était néanmoins inscrit par son coéquipier Stassin (3-1, 80e), auteur d’une louche pour tromper le gardien Diouf ! Voilà comment les Verts actaient une victoire convaincante pour atteindre provisoirement la 14e place de Ligue 1.