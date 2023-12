Homophobie et Mbappé, Eric Roy a zéro tabou

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Entraîneur de l'équipe du Stade Brestois, formation surprise de cette première moitié de la saison de Ligue 1, Eric Roy n'a jamais eu la langue dans sa poche.

Douze ans après avoir entraîné l'OGC Nice, Eric Roy a été appelé par les dirigeants de Brest en début d'année, et celui qui a été consultant pour BeInSports et France Télévisions a accepté l'offre venue de Bretagne. Sportivement, le Stade Brestois est dans une forme resplendissante puisque avant de recevoir Lorient ce mercredi, la formation dirigée par Eric Roy est cinquième de Ligue 1, à seulement deux points du podium. Pas de quoi faire taire l'entraîneur du SB29 qui récemment avait critiqué Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG au Stade Francis-Le Blé, et s'était interrogé publiquement sur la journée de l'homophobie en Ligue 1. Des propos qui lui ont valu de sérieuses critiques, mais qu'Eric Roy assume totalement.

Sujets sensibles, l'entraîneur de Brest n'a pas peur

💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "Non, il n'y a pas de recette magique. Nous travaillons et nous essayons de mettre les joueurs dans les meilleures conditions avec le staff. C'est un groupe mature et à l'écoute !"#FCLSB29 pic.twitter.com/x9oBROl4pL — Stade Brestois 29 (@SB29) December 18, 2023

Questionné par Franck Le Dorze dans L'Equipe, le technicien brestois estime qu'il n'a rien à retirer à ce qu'il avait dit sur ces sujets sensibles. « Je n'ai pas du tout envie d'être un personnage public pour exprimer des opinions politiques, sociales, religieuses ... D'abord, c'était une journée contre les discriminations et non contre l'homophobie, et ça a gêné certains joueurs, car on ne leur a parlé que d'homophobie. Je suis pour des journées de sensibilisation mais, ce que je ne veux pas, c'est que certains refusent de jouer. Je ne parle que d'équité sportive. Il y a cinq joueurs qui ont dit ouvertement qu'ils ne voulaient pas jouer, mais il y en a trente qui n'ont pas joué et qui ont prétexté des blessures ! Et l'année prochaine, si ce n'est pas mieux expliqué, il y en aura cent ! Concernant Mbappé, je n'aurais jamais parlé de lui, si on ne m'avait pas demandé ce que je pensais de son attitude, que j'ai trouvée ridicule. Joueur comme entraîneur, je me suis souvent fait insulter, mais je n'ai jamais apostrophé le public. Le foot est le reflet de la société et il y aura toujours des imbéciles dans un stade », fait remarquer Eric Roy, pas du tout décidé à se taire même si cela peut lui valoir quelques reproches?