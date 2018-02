FCN-LOSC : Ranieri est énervé, Galtier aussi

Dans : Ligue 1, FC Nantes, LOSC.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après le nul contre Lille (2-2) : « C'est dommage. Je ne sais pas combien d'occasions nous avons. Il faut être plus attentifs. Ce n'est pas possible de donner deux buts. On doit être plus concentrés, plus agressifs... On jouait très bien. On donne une première occasion dans les premières minutes, puis plus rien. C'est comme ça. Il faut travailler. C'est incroyable de ne pas gagner. Mais combien de matches avons-nous gagné 1-0 avec une occasion ? On veut gagner à la maison pour remercier nos supporters qui sont fantastiques ».

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après le nul contre Nantes (2-2) : « Quand on fait une première période de ce niveau-là dans notre situation, c'est très inquiétant. On avait travaillé et montré ce qu'est Nantes. Et on se fait attraper là où Nantes est très à l'aise. La première mi-temps a été très mauvaise. J'ai cru revoir l'équipe d'il y a quelques mois avec beaucoup de risque dans la sortie de balle. La chance que nous avons, c'est de n'être menés que 1-0 à la mi-temps. On a eu le bonheur d'égaliser, au moment où Nantes aurait pu faire le break. Mais tout de suite, on prend un but parce qu'on oublie les principes de base. Il n'y a pas d'intensité dans nos gestes défensifs. Déçu et en colère. Mais la réaction de l'équipe m'a plu. Les entrants ont été très intéressants. On a su revenir au score et arracher un point qui sera important. Ça semblait inespéré à la mi-temps ».