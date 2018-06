Face à l’OM, Nîmes s’attaque déjà aux footix

Dans : Ligue 1, Nîmes, OM.

C’est désormais un classique de la Ligue 1 dont certains clubs se passeraient volontiers.

Tellement populaire en France, l’Olympique de Marseille soulève des stades à l’extérieur à chaque but marqué. Ce fut le cas en fin de saison à Troyes notamment, où les noms des joueurs marseillais étaient plus applaudis que ceux des locaux. Dans le sud, ce phénomène se constate également régulièrement à Toulouse, Montpellier ou Monaco. Et Nîmes ne veut pas être le prochain sur la liste. Pour son grand retour en Ligue 1, le club gardois accueillera d’entrée de jeu le voisin marseillais, et le compte officiel des Crocos a déjà prévenu qu’il allait falloir choisir entre le Nîmes Olympique, ou l’autre Olympique…