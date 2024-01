Droits TV ‍: Vincent Bolloré et Canal+ veulent « ‍sa mort ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les futurs droits TV de la Ligue 1 ne sont toujours pas attribués à 6 mois de la fin de l'accord actuel. DAZN apparaît comme le grand favori d'autant que Canal+ rechigne à s'engager. La chaîne cryptée peut même couler le football français par sa simple influence.

L'opération « un milliard d'euros pour la Ligue 1 » tourne au fiasco pour Vincent Labrune et la LFP. Alors que les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 ont été mis sur le marché en octobre, ils n'ont pas encore trouvé preneur en janvier. La situation est critique pour les clubs français alors que le nouvel accord doit débuter l'été prochain. Sans ressources financières assurées, les clubs foncent droit dans un mur. DAZN apparaît bien placé pour l'emporter mais le milliard d'euros promis ne devrait pas arriver. C'est d'autant plus compliqué que la concurrence ne fait pas monter les prix. Canal+, très discret sur le dossier, est pointé du doigt.

Le très puissant Canal+ effraie la Ligue 1

Habituée à diffuser la Ligue 1 et à donner un beau chèque à la LFP, la chaine cryptée va passer son tour cette fois-ci. Sans sa puissance financière, le résultat final risque d'être décevant. Mais, Canal+ n'est pas qu'une chaine de télévision. C'est aussi un distributeur très puissant, qui peut être un acteur majeur des droits TV de manière indirecte. Sur RMC, Daniel Riolo et l'ancien président de l'OM Christophe Bouchet ont rappelé le fait que Canal ait refusé de distribuer Mediapro en 2020. Cela a causé les premiers soucis du groupe sino-espagnol, lequel a quitté le football français au bout de quelques mois. Daniel Riolo craint un coup tordu de ce type entre Canal+ et le futur détenteur des droits.

📺 Christophe Bouchet, ex-président OM, sur les droits TV de la Ligue 1 : "Dans la course, il ne reste que DAZN mais c'est une entreprise qui perd un milliard d'euros par an." #RMCLive pic.twitter.com/92FIP82Jyy — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2024

« Sachant à quel point Bolloré est fâché avec Labrune et on connaît le tempérament de Vincent Bolloré quand il est en guerre éco, il veut juste la mort de son adversaire, est-ce qu’il peut mettre des bâtons dans les roues et dire « Je ne distribue pas ou pas comme ça, ou pas à ces conditions-là ou vous mettez pas autant d’argent » ? On ne peut pas imaginer quelque chose comme ça ? Parce que Bolloré la Ligue 1, il n’en veut pas. Et c’est pas qu’il n’en veut pas, c’est qu’il veut la guerre », a lâché le journaliste dans l'After Foot. Christophe Bouchet a approuvé à demi-mot cette hypothèse, précisant qu'à ses yeux Canal+ est le seul acteur crédible pour la Ligue 1. Autrement dit, sans Canal+, la Ligue 1 n'aura comme projet d'avenir qu'une image brouillée et floue.