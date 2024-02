Droits TV ‍: Une offre anti-footix, la Ligue 1 n'a pas peur

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP doit gérer la vente des droits TV la Ligue 1 en sachant que Kylian Mbappé ne jouera plus dans notre championnat la saison prochaine. Pas de panique pour un spécialiste qui pense que la L1 est plus forte que Mbappé.

Vincent Labrune doit vendre la Ligue 1 sans sa principale star, et certains s'inquiètent de voir le prix des droits de notre championnat s'écrouler sans sa tête de gondole. Si cette théorie est envisageable concernant les droits pour l'étranger, des spécialistes pensent que cela n'affectera pas la valeur de la L1 aux yeux des différents diffuseurs susceptibles d'acquérir ces droits pour la France. Consultant pour BFM Business, Pierre Rondeau est lui convaincu que l'absence de Kylian Mbappé n'aura pratiquement aucun effet négatif sur le deal que le président de la Ligue de Football Professionnel négocie actuellement. Evoquant ce dossier de plus en plus chaud, le spécialiste a livré le fond de sa pensée sur un effet Mbappé.

La Ligue 1 n'a pas été touchée par la fin de l'ère Neymar et Messi

Droits TV : La Ligue 1 gratuite, le projet est lancé ! https://t.co/MK5RYnFrcp — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2024

Au micro de la chaîne spécialisée dans l'économie, Pierre Rondeau estime que le public habituel des matchs de Ligue 1 se passera sans problème de Kylian Mbappé comme cela a été le cas avec Neymar et Lionel Messi. « Les fans de football en France ne sont pas des footix, ils aiment avant tout suivre leur club de cœur, que ce soit Lens, Lyon ou le PSG par exemple. L’attractivité dépend aussi de la concurrence et il ne faut pas croire que la présence ou non d’un seul joueur peut concrètement influencer un équilibre financier aussi complexe que celui des droits de diffusion du football en France », prévient le consultant de BFM Business. Preuve que les stars n'influencent pas les goûts des amateurs de football à la télévision, les audiences des chaînes concernées (Canal+ et Prime Vidéo) n'ont pas été impactées par le départ de Neymar et de Messi du PSG, pas plus que l'affluence moyenne dans les stades, laquelle est même à la hausse. Alors le départ de Mbappé ne devrait pas non plus faire baisser l'intérêt pour la Ligue 1 à la télévision ou dans les stades. CQFD.