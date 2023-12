Droits TV ‍: Un milliard pour la L1, un miracle signé Labrune ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'objectif d'aller chercher le milliard d'euros pour vendre les droits TV de la Ligue 1 aura beaucoup de mal à se réaliser. Même dans le camp des instances françaises, on a du mal à croire à un tel coup de force de Vincent Labrune.

La Premier League a de quoi rendre tout le monde jaloux. Des stades pleins, des matchs à la télévision qui font des bonnes audiences, des moyens financiers incroyables et des stars à la pelle même si l’Arabie Saoudite a largement puisé dans le réservoir anglais l’été dernier. Pour tout cela, les diffuseurs ont lâché quasiment 2 milliards d’euros par an à partir de la saison 2025-2026. Un deal ficelé longtemps à l’avance et qui stagne à ce niveau, même si c’est de l’avis général un montant incroyable et une manne financière en or pour les clubs anglais.

En France, on essaye de vendre les droits TV de la Ligue 1 pour la saison prochaine, avec donc un début d’urgence pour s’organiser, et l’appel d’offre à un milliard n’a pas débouché. Rien de bien choquant sachant que le Covid, le départ de quelques stars mondiales comme Messi, Neymar ou Sergio Ramos, les résultats moyens des clubs tricolores en Europe, et le fait que les audiences ne crèvent pas non plus le plafond, ne provoquent pas une concurrence féroce ou une montée aux enchères.

Le milliard, la FFF a du mal à y croire

Vincent Labrune est désormais chargé de tirer le meilleur de cette situation, où trois ou quatre diffuseurs essayent de tirer leur épingle du jeu, en récupérant des matchs à un prix à la baisse. L’idée d’aller chercher le milliard est quasiment à l’abandon, même si l’exploit du président de la LFP serait alors colossal. Mais selon Orange Sport, personne n’y croit réellement. Patron de la FFF et donc indirectement concerné par ces droits, Philippe Diallo a reconnu qu’il était quasiment impensable d’imaginer les droits être à la hausse par rapport à l’ancien appel d’offres. La tendance est à la baisse pour le football en France, et les télévisions ont de plus en plus de mal à avoir de grosses audiences avec la multiplication des matchs. Une situation dont Philippe Diallo est en tout cas conscient, même s’il avait aussi récemment expliqué qu’il avait tout confiance en Vincent Labrune pour mener ce projet à bien, tant le football français, et pas uniquement la Ligue 1, a besoin de cette manne financière pour conserver son train de vie.