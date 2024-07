Droits TV ‍: Un coup de folie signé BeIN Sports, l'espoir renait ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C'est parti pour un vendre décisif dans l'attribution des droits TV de la Ligue 1. Tout peut se décider rapidement et cela débute par un coup de théâtre avec le retour en force de BeIN Sports. Pour tout rafler ?

C’est annoncé de la même façon depuis plusieurs semaines, mais cette fois-ci, le football français est vraiment dans sa dernière ligne droite dans le dossier des droits TV. Les présidents des clubs de Ligue 1 veulent être fixés sur le déroulement de la saison prochaine à ce niveau, et les éventuelles rentrées financières sur lesquelles ils peuvent tabler en vue de leur budget, et donc du marché des transferts. L’offre de DAZN a été effectuée, mais faute de garantie bancaire, le « Netflix du Sport » ne séduit pas la LFP, forcément craintive après le fiasco Médiapro et son absence totale de garantie.

La création de la chaine 100 % Ligue 1 est la solution à la fois la plus évidente à un mois de la reprise, mais aussi clairement la moins rentable car les premiers mois risquent d’être très compliqués. La preuve, la Ligue a même proposé des prêts financiers au club en attendant les premiers versements, qui peuvent mettre six mois à se faire, et qui surtout ne monteront pas bien haut. La dernière solution, celle qui satisferait le plus de monde, a toujours été évoquée mais n’a jamais été confirmée. Il s’agit de voir BeIN Sports se réveiller pour récupérer enfin une grande partie des matchs à un montant honorable. Ce n’est clairement pas la stratégie de la chaine qatarie de ces dernières années, cette dernière ayant réussi à enrayer son déficit structurel grâce à un deal salvateur de distribution avec Canal+.

Un deal BeIN - LFP pour la chaine 100 % L1 ?

Et pourtant, selon les révélations de L’Equipe en ce jour de réunion au sommet à la Ligue, BeIN Sports s’est réveillé ces dernières heures et « tente de trouver une solution » à ce dossier des droits TV. Un achat de la totalité des droits est clairement espéré à la Ligue, qui risque de vivre une journée agitée si cela bouge dans tous les sens. Car dans le même temps, DAZN fait le forcing pour voir sa proposition financière être acceptée. A moins que BeIN et la Ligue ne s’associent sur la chaine 100 % Ligue 1 pour limiter les coûts et se partager les abonnements contre un montant en cash de garanti.

Toutes les options sont donc ouvertes dans ce dossier brûlant, et peut déboucher sur des surprises à l’heure où les clubs de Ligue 1 sont clairement au bout du rouleau après un été plus qu’incertain.