Droits TV ‍: Pourquoi le Qatar veut sauver la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

BeIN Sports se dirige vers un gros effort financier afin d'éviter un énorme fiasco dans le dossier des droits TV du championnat de France. Cela sert l'intérêt financier du PSG, beaucoup moins celui de la chaine qatarie mais cela reste secondaire pour l'Emirat.

C’est toujours le silence complet concernant la négociation des droits TV du championnat de France de Ligue 1, dont la dernière saison partagée entre Canal+ et Amazon se terminera dans un peu plus de trois mois désormais. Le ou les prochains diffuseurs ne sont pas connus, mais une première esquisse a pu être faite avec la visite de Vincent Labrune au Qatar récemment. Le président de la Ligue est venu clairement demander à la chaine de l’Emirat, BeIN Sports, de faire un effort pour se positionner non seulement de manière importante sur les droits internationaux, et doubler l’enveloppe prévue à cet effet (pour passer de 80 à 150 ME) mais aussi de récupérer quelques matchs de Ligue 1 pour faire grossir l’addition. Le reste serait pris par DAZN, dont l’offre financière assez réduite ne permet pas de rafler l’ensemble des droits sans une cruelle descente aux enfers pour les finances des clubs français.

Le PSG trop fort, ce n'est pas bon pour le Qatar

L’objectif revu à la baisse d’attendre les 900 millions d’euros serait alors proche, avec 700 millions pour la Ligue 1 en France, et 150 ME pour les droits à l’international. Cet effort principalement réalisé par BeIN Sports ne sert pas vraiment les intérêts de la chaine qatarie, qui perd déjà de l’argent chaque année depuis sa création et sait qu’elle ne va pas en gagner en diffusant des rencontres de Ligue 1 en plus. Néanmoins, l’idée est toute autre. C’est d’éviter que les clubs français soient en état d’asphyxie, ce qui ne serait bon pour personne. Et surtout pas pour le Qatar qui veut que le club parisien soit championnat d'une ligue compétitive. « Le sport n’est pas un secteur d’activité comme un autre, c’est à dire que le PSG ne peut pas chercher à éradiquer tous ses concurrents et à se retrouver tout seul sur le marché. Il a besoin de concurrents crédibles afin de se préparer aux échéances européennes » confie l’économiste du sport Christophe Lepetit pour Le Dauphiné Libéré. Un effort de bonne grâce effectué pour BeIN Sports afin d’éviter que le PSG, qui est déjà en solo en Ligue 1, ne soit le seul club avec des moyens financiers corrects du championnat.