Droits TV ‍: Trois abonnements obligatoires pour la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le président de la LFP n'a pas remis la coupe au PSG, vainqueur du Trophée des champions, mais Vincent Labrune est désormais focalisé par l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1. La semaine prochaine pourrait être décisive.

Deux feuilletons intéressent le football français et ils pourraient finalement être liés. Si tout le monde attend de savoir où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine, les clubs veulent eux surtout savoir où sera diffusé le championnat de Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025. L'appel d'offres ayant officiellement échoué, aucun diffuseur n'ayant accepté les conditions exigées par la Ligue, le patron de la LFP peut négocier comme bon lui semble. Et à en croire L'Equipe, plusieurs réunions sont d'ores et déjà prévues la semaine prochaine afin d'avancer concrètement, même si l'avenir de Mbappé pourrait inciter les diffuseurs à la prudence. La Ligue 1 avec ou sans la star du Paris Saint-Germain n'aura pas la même valeur et tout le monde en est conscient. Cependant, les chaînes seront au rendez-vous de Vincent Labrune et le découpage risque de faire grincer des dents.

Trois diffuseurs par journée de Ligue 1

Droits TV : DAZN en position de force, préparez la CB https://t.co/ZQZnPL2kCB — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2024

Car pour atteindre le montant maximal des droits TV de la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel peut procéder à un découpage qui ne fera pas les affaires des amateurs de foot à la télévision. Là où Prime Vidéo et Canal+ se repartissent les neuf matchs de Championnat, il pourrait y avoir trois diffuseurs à partir de la saison prochaine. Etienne Moatti confirme ce samedi dans le quotidien sportif que DAZN a bien fait une offre à Vincent Labrune, mais que le montant est loin d'être au niveau attendu par la LFP. Cependant, le Netflix du Sport sera probablement accompagné de Prime Vidéo. La chaîne d'Amazon n'aura plus autant de matchs de Ligue 1, mais ne tournera pas le dos à notre Championnat. Et BeInsports, qui pense surtout à la Ligue 2, n'a pas dit totalement adieu à une petite offre pour la Ligue 1, même si pour l'instant la chaîne sportive qatarie traîne les pieds. Autrement dit, il est possible que pour se rapprocher du milliard d'euros, un montage DAZN-Prime Vidéo-BeInSports se réalise. De quoi forcément faire tousser les téléspectateurs qui en plus devront s'abonner à Canal+ pour suivre la Ligue des champions. Un gros budget quand même.