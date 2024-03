Droits TV ‍: Prime Vidéo va supprimer son Pass Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les droits TV de Ligue 1 pour la période 2024-2029 ne sont toujours pas attribués. La multiplication des diffuseurs n'a pas fait monter les prix, bien au contraire. Amazon notamment prépare son désengagement progressif dans quelques mois.

Le dîner de la dernière chance pour la Ligue 1 et la LFP. Mardi soir, la réception de l'Emir du Qatar par Emmanuel Macron était l'occasion de presser beIN Sports d'investir dans la Ligue 1. La chaîne qatarie est sans doute le dernier espoir d'obtenir une somme correcte pour Vincent Labrune. Canal+ est absent de la partie tandis que DAZN reste sur la retenue au niveau financier. Enfin, Amazon Prime Vidéo n'est pas très actif sur le dossier. Arrivé dans le football français en 2021, le diffuseur américain ne semble pas disposé à augmenter sa mise voire à donner le même montant que sur les trois dernières années.

Un match maximum pour Amazon dans le futur ?

Une tendance confirmée par les informations de RMC Sport. Amazon Prime Vidéo n'aurait aucune offre concrète à soumettre à la LFP. Le groupe voudrait quand même conserver un peu de Ligue 1. Son offre passerait toutefois de 7 à un seul match par journée. Le dispositif actuel d'Amazon n'y survivrait tout simplement pas.

Les fans de foot ne savent toujours pas sur quelle chaîne ils pourront regarder les matchs de Ligue 1. Les négociations se poursuivent mais la situation semble figée entre les différents acteurs. Explications.https://t.co/yvHcbXkSHT — RMC Sport (@RMCsport) March 1, 2024

« La plateforme TV d’Amazon attend de connaître l’identité du diffuseur principal avant de négocier avec ce dernier pour récupérer un match contre environ 80 à 100 millions. S’ils y parviennent, ils devraient proposer cette rencontre uniquement dans l’abonnement Prime, et non plus dans le Pass Ligue 1, qui disparaîtrait », écrit RMC Sport. Plus que jamais, beIN Sports est la bouée de sauvetage pour sauver la Ligue 1 d'un futur naufrage économique cet été.