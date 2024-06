Droits TV ‍: Les présidents de L1 se déchaînent contre Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que la prochaine saison approche à grands pas, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. La Ligue de Football Professionnel ne parvient pas à vendre les droits TV. Pour les présidents des clubs de l’élite, la chaîne Canal+ est en grande partie responsable de cette situation.

Entre Canal+ et le football français, on est encore loin d’une réconciliation. Les deux parties devaient récemment se rencontrer afin d’envisager un rapprochement. Mais une déclaration de Vincent Labrune, selon laquelle la chaîne cryptée aurait refusé de s’aligner sur le montant proposé par Amazon, a encore agacé Maxime Saada qui a annulé la réunion. Pas sûr qu’un nouveau rendez-vous soit programmé entre les patrons de la LFP et de Canal+, surtout après les récentes déclarations de certains présidents de Ligue 1.

Laurent Nicollin, président de Montpellier et de Foot Unis, le syndicat des clubs, déplore l'attitude jusqu'au-boutiste de la chaîne cryptée, qui refuse de discuter des droits de la Ligue 1 https://t.co/06ip2csRE7 pic.twitter.com/6mYo0HROqG — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2024

Alors que le championnat français cherche encore un diffuseur pour la saison prochaine, Olivier Létang estime que Canal+ bloque la vente des droits TV. « On a la meilleure formation du monde, on a de plus en plus de monde dans les stades, tout est positif, a réagi le président du LOSC devant le Sénat. Aujourd’hui la vérité c’est qu’il y a un élément qui est négatif, ce sont les droits TV. On a un diffuseur, Canal+, qui a le monopole. J’ai un profond respect pour ce qu’ils ont fait pour le football pendant 30 ans, mais aujourd’hui pour les droits domestiques de la Ligue 1 c’est un acteur bloquant. »

Canal+ ne veut pas d'un nouveau départ

C’est aussi l’avis de son homologue de Reims Jean-Pierre Caillot qui ne regrette pas les précédents choix de la LFP. « Vous vous êtes ratés en laissant Mediapro mais on va repartir sur des bases saines, a-t-il reconnu. Mais là, Canal + ne veut pas repartir sur les bases précédentes. Il y a eu un deuxième problème quand la Ligue a trouvé un autre diffuseur avec Amazon. Canal + n’a pas imaginé qu’il puisse y avoir des intervenants américains. Ils pensaient que ce serait beIN Sports dont ils s’étaient rapprochés. L’épisode Mediapro n’était pas si fou. »

Dans ces conditions, les patrons de Ligue 1 ne seraient pas mécontents de voir un groupe étranger sauver le football français. « Ça devrait vous réjouir de voir des capitaux étrangers puisque malheureusement trop peu de Français investissent dans le football français, a commenté le président du Racing Club de Lens Joseph Oughourlian. Le prix détermine le produit : vous nous donnez plus d’argent, on investit dans nos clubs. » En attendant un éventuel accord, les clubs doivent gérer le mercato sans garantie concernant le montant des droits TV.