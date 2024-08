Droits TV ‍: Le Havre-PSG pour 50 euros, DAZN se fait humilier

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent leurs droits le week-end prochain et c'est peu dire que le climat est tendu, notamment à cause de l'attitude de DAZN et de Beinsports. Et ce n'est pas fini.

La trêve olympique étant terminée, le football revient sur le devant de la scène sauf que contrairement aux JO il faudra payer pour suivre la Ligue 1 et la Ligue 2, aucun match n'étant en clair. Et le choc est d'autant plus brutal que DAZN et Beinsports ont décidé de frapper les amateurs de football droit dans le portefeuille. Mettons de côté l'attitude de la chaîne sportive qui a en plus décidé de changer le calendrier de la Ligue 2 en se moquant royalement des supporters, mais le tarif pour suivre la Ligue 1 à la télévision est ahurissant. Au point même de valoir aux diffuseurs les foudres de la Fédération Française de la Lose. Profitant de la fin des Jeux Olympiques de Paris, diffusés en clair, le célèbre compte Twitter a assommé la Ligue 1 en pleine cérémonie de clôture.

Bon c’est pas ça mais dans une semaine y’a PSG Le Havre (50€ ttc) — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) August 11, 2024

Alors que la flamme olympique s'éteignait, la FFL lançait à ses 414.000 abonnés un message ironique mais qui résumait parfaitement l'avis général : « Bon c’est pas ça mais dans une semaine y’a PSG Le Havre (50€ ttc) ». A voir les réactions des internautes, on peut réellement se faire du souci pour DAZN dont l'offre fait clairement l'unanimité contre elle, même si forcément des amateurs de football vont craquer à l'approche de la reprise du championnat, malgré ce prix délirant. « J’ai rdv mardi chez ma banquière pour le regarder !!! », ironise un d'entre-eux. Pour l'instant, DAZN ne semble vouloir faire aucune promotion pour son produit phare, même si certains croient encore au miracle possible dans le cadre d'un possible accord avec Canal+. A quatre jours de ce fameux match Le Havre-PSG, cela va devenir très très tendu.