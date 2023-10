Droits TV ‍: Labrune va sauver la Ligue 1, Lens est confiant

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Récemment, l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 n'a pas abouti à une conclusion positive. Si le football français est en danger pour certains, un dirigeant rassure tout le monde sur le sujet.

Suite à l'échec pour l'acquisition, via l'appel d'offres, des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, la Ligue de football professionnel (LFP) va désormais négocier de gré à gré, avec les différents médias, qui préparent déjà chacun leur stratégie pour obtenir une part du gâteau. Après le fiasco de Médiapro, les dirigeants français veulent prendre leur temps pour trouver le meilleur acteur possible, même si l'optimisme n'est pas absolu. Plusieurs concurrents sont présents comme DAZN, beIN Sports et Amazon. Mais les offres seront assurément moins importantes qu’au préalable. Face à ce vent de panique, Arnaud Pouille a tenté de rassurer les sceptiques, tout en louant les qualités de Vincent Labrune, président parfois critiqué de la LFP. Car si ce dernier visait le milliard d'euros par saison, personne ne sait réellement comment ce feuilleton va se finir.

Lens, soutien total envers Labrune et confiance pour la L1

Dans l'attente de la fin des négociations, le dirigeant lensois est, lui, dans le camp des optimistes. « Les droits TV de la Ligue 1 sont en cours de renégociation. La Ligue de football professionnel espérait un milliard, une hypothèse qui semble s'éloigner. On sait que c'est une source de revenus fondamentale pour les clubs. Vincent Labrune et son équipe ont notre totale confiance sur le sujet. La période est complexe. On est parfaitement conscients de ce qu'ils ont fait il y a deux ans quand le foot français était dans une posture très délicate. Ce qu'ils ont fait avec CVC pour sauver le foot français, c'était très fort. Pour revenir à aujourd'hui, il y a eu certaines offres, maintenant, il y a des négociations. C'est un match, il nous reste du temps pour le gagner. Il y a quand même un appétit fort pour le foot, il ne faut pas être catastrophés » a déclaré le directeur général du RC Lens dans une interview pour le Journal du Dimanche. Les prochains mois seront donc décisifs pou l'avenir du football français.