Droits TV ‍: Labrune tend enfin la main à Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Toujours pas de solution viable en vue pour le football français sur le sujet des droits TV de la Ligue 1. La LFP se prépare à créer sa chaine, mais Vincent Labrune ouvre la porte à Canal+ en sauveur.

Des plans B et C sont annoncés avec une chaine de la LFP ou une arrivée d’Apple TV, mais il faut bien reconnaitre que Canal+ fait la pluie et le beau temps sur les droits TV du football français. La chaine cryptée est à la fois diffuseur et distributeur, ce qui bloque dans le même temps l’opération mise sur pied par Emmanuel Macron et les pontes de l’état qui permettait à BeIN Sports de tout rafler pour sauver les meubles. Si la chaine qatarie était prête à faire un effort, il fallait marcher main dans la main avec Canal+, qui n’a donné aucune garantie à ce sujet. Résultat, c’est toujours le point mort alors que le mois de juillet approche, et que le calendrier de Ligue 1 est sorti.

Labrune drague Canal+

La LFP met en place doucement sa chaine 100 % Ligue 1, même si ce n’est pas sans faire lever les sourcils, que ce soit sur les revenus ou le prix de l’abonnement, sans parler des moyens techniques et de l’investissement que cela représente. Tout le monde rêve donc de voir Canal+ revenir pour apparaitre en chevalier blanc du football français. Et même Vincent Labrune s’y met, et se met à arrêter de glisser des petits tacles à la chaine cryptée. Lors de son passage devant la commission des sénateurs, le président de la Ligue a confié combien il était important à ses yeux que le groupe de Vincent Bolloré revienne à la table des négociations.

Droits TV : Vincent Labrune retire 5 euros https://t.co/BneGdjqrqN — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2024

« Évidemment que le rôle du président de la Ligue est de tout faire pour renouer le dialogue et créer les meilleures conditions possibles avec Canal+. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire, dès le jour de ma nomination. C'était ma priorité absolue. Mais il y a un autre principe de réalité : je ne dirige pas seul, mais en concertation avec les clubs. Canal+ a fait savoir qu'il ne serait pas candidat à notre appel d'offres. On travaille, on démarche pour avoir des solutions alternatives. On n'a pas réussi pour l'instant. Je prends ma part, bien évidemment », a livré Vincent Labrune, pour qui la LFP n’a pour le moment pas d’autre choix que de se lancer dans la voie d’une chaine créée de toute pièce pour diffuser le football français. Cette main timidement tendue à Canal+ permettra-t-elle de renouer le dialogue, alors que des présidents de Ligue 1 ont craché sur la chaine cryptée en l’accusant de vouloir tuer le football français en n’inondant pas la Ligue 1 de centaines de millions de droits TV pour les années à venir.