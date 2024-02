Droits TV ‍: Labrune secoue les diffuseurs, le milliard est toujours ciblé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 va perdre Kylian Mbappé, mais la LFP bataille surtout sur le dossier des droits TV dans le même temps. Le rêve de dépasser l'enveloppe des 900 millions d'euros est toujours en marche.

Vincent Labrune a-t-il perdu trop de temps pour trouver un accord pour les droits TV de la Ligue 1 ? Même si rien n’est officiel, le départ de Kylian Mbappé du PSG ne fait désormais plus de doute, les fuites étant formelles, et surtout absolument aucun démenti n’est sorti ces dernières 24 heures dans le clan du joueur parisien comme du club de la capitale. Pendant ce temps, la bataille pour les droits de la Ligue 1 est censée faire rage, mais le championnat de France perd tout de même sa tête d’affiche, celle qui pouvait notamment justifier un contrat encore copieux pour sauver la mise. Si tout ne dépend pas d’un joueur, le timing reste mauvais alors que rien n’est signé.

Actuellement, en comptant le gros effort de BeIN Sports pour les droits à l’étranger, qui passeraient de 80 à 200 millions d’euros, l’addition se monte à 900 millions d’euros. Avec une offre assez basse de DAZN pour six matchs en exclusivité, et une petite guerre entre Amazon et BeIN pour les trois autres matchs de Ligue 1. La LFP espère convaincre tout ce beau monde de « faire un effort » comme l’explique L’Equipe, afin de s’approcher du fameux milliard d’euros, ce qui serait bien évidement inespéré. A trois mois de la fin de la saison, la sentence va tout de même devoir tomber, et l’effort sera certainement plus difficile à consentir sans la présence de Kylian Mbappé, qui était une véritable tête d’affiche. Mais selon RMC, malgré la crainte de la LFP, le départ de l’attaquant parisien était tout de même attendu et les diffuseurs ne vont pas trop jouer sur la corde sensible, la Ligue 1 restant digne d’intérêt pour ne pas se résumer uniquement à Mbappé.

BeIN Sports fait déjà un très gros effort à l'international

Il en va de même pour BeIN Sports, qui va déjà multiplier quasiment par trois son offre pour les droits à l’international, revoyant à la hausse un contrat qui était considéré comme assez bas. Mais à l’étranger, c’est surtout l’image du PSG et de sa tête d’affiche Kylian Mbappé qui pouvait permettre de revendre ces droits de manière correcte. Cela risque d’être plus difficile sans l’international français, même si la chaine qatarie semble prête à faire un effort pour éviter des droits en trop forte baisse, et tant pis pour son équilibre financier.