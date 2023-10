Droits TV ‍: La Ligue 1 sur Canal +, Labrune avait tout prévu

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Mardi midi, la LFP a officialisé dans un communiqué que l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 était infructueux. Vincent Labrune va maintenant négocier de gré à gré avec les potentiels diffuseurs, à commencer par Canal +.

Sans aucune surprise, Canal + n’a pas participé à l’appel d’offres organisé par la LFP lundi pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Cela ne veut pas dire pour autant que la chaîne cryptée ne diffusera pas le championnat de France dans les mois et les années à venir. Car comme pressenti, l’appel d’offres a été infructueux, les prix de réserve sur les différents lots n’ayant pas été atteints par DAZN ou encore BeIn Sports qui eux, avaient déposé un dossier qualitatif lundi matin. L’appel d’offre ayant été jugé infructueux, la LFP a maintenant le loisir de négocier de gré à gré avec les potentiels diffuseurs.

Vincent Labrune attendait le gré à gré

Et c’est maintenant que la partie devient intéressante pour Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel et qui se délecte de ces jeux de poker menteur et de ces négociations secrètes. Sur l’antenne de l’After Foot, Daniel Riolo a estimé que l’ancien président de l’OM était un spécialiste de ce genre de situation et qu’il n’était d’ailleurs pas impossible que tout cela accouche sur un accord entre la LFP et DAZN… qui pourrait ensuite sous-licencier un ou plusieurs matchs à Canal +. L’histoire entre la chaîne du groupe Vivendi et la Ligue 1 n’est donc pas encore terminée selon le journaliste de l’After Foot sur RMC.

Droits TV : Aucun lot n’a été attribué ! https://t.co/XliPqhadIs — Foot01.com (@Foot01_com) October 17, 2023

« Il est évident que l’appel d’offres tel qu’il a été monté n’a pas été fait pour aboutir. Ils l’ont fait car ils sont légalement obligés de le faire mais Vincent Labrune l’a monté de façon qu’il s’écroule immédiatement. Ils ont fait le cirque des lits des camps chez le cabinet d’avocat alors que tout le monde savait que ça se terminerait en gré à gré. Et effectivement, les gens qui sont fascinés par Vincent Labrune savent qu’il adore être face à face avec les gens qu’il doit séduire. C’est son grand truc, il était fasciné par le mercato, discuter avec les clubs, les agents, être sur son téléphone en permanence. Il est en kiff absolue de ce genre de fonctionnement. Les deux à trois jours qui vont venir, c’est le kiff total pour lui, il est prêt à aller au combat » analyse Daniel Riolo sur RMC avant de conclure.

Un retour de Canal + dans la danse est envisageable

« Le retour de Canal + pourrait se produire via DAZN qui devrait céder aux avances de Vincent Labrune et dans la foulée, Canal pourrait intervenir en sous-main pour récupérer le gros match dans sa grille » a jugé Daniel Riolo, pour qui il ne serait pas du tout surprenant de voir un tel accord se mettre en place dans les mois à venir. Reste qu’un acteur ne doit pas êtré éjecté si vite des débats : Prime Video, actuel diffuseur de 80 % des matchs de la Ligue 1. Car si Amazon n’a pas déposé de dossier lors de l’appel d’offres, car le prix ne lui convenait pas, le géant du e-commerce américain reste intéressé par la diffusion de la Ligue 1 et devrait se joindre aux négociations avec Vincent Labrune dans les jours à venir.