Droits TV ‍: La Ligue 1 prépare une offre qui fait scandale

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel décidera dimanche qui va diffuser la Ligue 1 en France la saison prochaine. À en croire les premiers tarifs évoqués, le piratage risque de prospérer.

Tandis que les dirigeants du football français se torturent le cerveau afin de savoir qui de DAZN ou Warner Bros Discovery sera le meilleur choix pour remplir les caisses, les amateurs de football vont devoir patienter avant de connaître le prix du ou des abonnements nécessaires pour suivre le championnat de Ligue 1 en 2024-2025. A presque un mois jour pour jour du début de la saison, Arthur Perrot, journaliste pour RMC, affirme que du côté de DAZN, qui a fait une offre à 375 millions d'euros par an pour huit des neuf matchs par journée de Ligue 1, on planche sur un abonnement mensuel entre 30 et 30 euros.

Imaginons l’option DAZN est actée par les présidents de clubs. En y ajoutant BeIN ou Prime, les téléspectateurs payeront un abonnement entre 45 et 50€/mois pour les 5 prochaines saisons ? (30-35 de DAZN, 15€ de BeIN) Et le piratage dans tout ça ?@RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 13, 2024

Il faudra ensuite prendre l'abonnement Beinsport ou Prime Vidéo pour le match qui n'est pas compris par DAZN, lequel sera une top affiche, et cela fera gonfler l'addition de 15 euros. Au total, on sera donc proche d'un prix de 50 euros par mois si DAZN est retenu, tandis que l'on évoque autour de 30-35 pour la chaîne 100% Ligue 1. Quoi qu'il en soit, les réactions à ces tarifs vont toutes dans le même sens, cela est un peu délirant dans le contexte actuel, et cela risque de faire le bonheur des vendeurs d'abonnements pirates via l'IPTV.

Si le prix évoqué par DAZN… autour de 30 € voire plus, est vrai… alors il n’y a plus rien à faire ni espérer … les dirigeants de notre foot sont à un niveau d’ignorance qui frise la démence… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 13, 2024

Sur X (anciennement Twitter), ils sont nombreux à crier à la folie totale des dirigeants de la Ligue 1. « Dirigeants hors sol », constate le compte du site spécialisé En Pleine Lucarne, tandis que Devant L'Ecran est lui plus direct : « Il faut remplacer « spectateurs » par « pigeons » et le compte est bon. » « Le piratage sera le grand gagnant de l’histoire si cette offre est validée », résume Franck Doss, consultant de BFM Paris. Last but not least, Daniel Riolo est venu porter un coup fatal à ces offres : « Si le prix évoqué par DAZN… autour de 30 € voire plus, est vrai… alors il n’y a plus rien à faire ni espérer… les dirigeants de notre foot sont à un niveau d’ignorance qui frise la démence… » Et nombreux sont ceux qui pensent que le marché du streaming illégal va exploser grâce à la diffusion de la Ligue 1 à un prix totalement exorbitant.