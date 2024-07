Droits TV ‍: La Ligue 1 fera une grande annonce jeudi matin ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 sera définitivement réglé dans les prochaines 24 heures. La LFP convoque une assemblée générale pour jeudi matin.

Le feuilleton des droits TV du championnat de France de L1 devrait s'achever rapidement, puisque ce mercredi après-midi la Ligue de Football Professionnel a convoqué un conseil d'administration dont le but sera d'attribuer définitivement les fameux droits estimés à un milliard d'euros il y a un an, et qui seront finalement cédés pour 500 millions d'euros. Car, sauf énorme et improbable retournement de situation, c'est bien l'offre de DAZN et Beinsports, à savoir 400 millions d'euros par an pour huit matchs pour le groupe anglais, et 100 millions d'euros pour une affiche par journée de Championnat pour la chaine sportive qatarie dirigée par Nasser Al-Khelaifi. Visiblement, tout s'est subitement débloqué concernant la répartition des affiches entre DAZN et Beinsports, de même que la clause de sortie réclamée par les clubs de Ligue 1.

50 euros pour la Ligue 1, les clubs réclament un gros effort

L1 : DAZN et Beinsports auront un prix d'abonnement « raisonnable » https://t.co/ZJoNFiOxZy — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

Une fois que Vincent Labrune et la LFP auront attribué les droits à DAZN et Beinsports, ces deux groupes pourront enfin communiquer sur le sujet et dire quel sera le tarif des abonnements, une information très attendue par les amateurs de football. Il y a quelques heures encore, le président du Stade de Reims, qui a participé activement à la gestion du dossier des droits TV, avouait qu'il attendait de DAZN et Beinsports qu'un effort soit fait pour ne pas faire grimper les prix, les 50 euros évoqués la semaine ayant provoqué une levée de boucliers. Avant ce week-end, on en saura définitivement plus sur le choix des matchs par les deux diffuseurs et l'addition totale pour suivre la Ligue 1 en direct à la télévision à compter du week-end du 17-18 août prochain.