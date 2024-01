Droits TV ‍: La Ligue 1 à 900 millions d'euros, le rêve s'envole

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les négociations se poursuivent entre la LFP et les potentiels diffuseurs de la Ligue 1 alors que les droits TV pour la période 2024-2029 n’ont toujours pas été attribués.

La situation est toujours aussi complexe pour la Ligue, dont l’appel d’offres lancé il y a quelques semaines pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 a été jugé infructueux. Les principaux candidats sont bien connus : Canal +, DAZN, Prime Video ou encore BeIn Sports. Mais alors que l’objectif initial était d’atteindre le million d’euros en comptant les droits internationaux, Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP ont revu leur objectif à la baisse et estiment désormais qu’une somme comprise entre 800 et 900 millions d’euros pour les clubs de Ligue 1 serait déjà formidable. La question est toutefois de savoir qui va mettre une telle somme en jeu ?

Pour le journaliste Abdellah Boulma, il y a de quoi trembler car ni DAZN ni Amazon ne combleront les attentes financières de la LFP. « DAZN piétine et ne fera pas d’offre inconsidérée, Canal observe sans faire d’offre, Amazon, en difficulté financière, vise le minimum, Apple a été fantasmé, Eurosport n’existe pas non plus… La LFP réclame finalement le soutien (et suis gentil) de Bein pour les sortir de ce labyrinthe financier » a publié le journaliste sur son compte X avant de faire une révélation inquiétante sur le montant des droits TV pour la période à venir. « 900 millions d’euros relèverait du miracle » a publié le journaliste alors que dans son édition du jour, L’Equipe a révélé que Vincent Labrune s’est récemment entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain mais aussi de BeIn Sports. Avec l’espoir que la chaîne qatarie sauve la face de la Ligue 1 dans ce dossier plus épineux que jamais.