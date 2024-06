Droits TV ‍: La LFP repousse d'urgence son assemblée générale

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ce n'est pas une nouvelle rassurante, ce lundi la Ligue de Football Professionnel a décidé de décaler à la fin du mois de juin son assemblée générale en raison des incertitudes autour des droits TV de la Ligue 1.

C'est ce mercredi que la LFP devait réunir son conseil d'administration et son assemblée générale, mais dans un mail envoyé aux membres du conseil d'administration, que L'Equipe s'est procuré, Vincent Labrune a prévenu ces derniers que si le conseil d'administration aura bien lieu le 5 juin, l'assemblée générale est repoussée à la fin du mois de juin dans l'attente d'une décision finale. Et dans la foulée, le président de la Ligue de Football Professionnel a prévenu l'ensemble des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2.

Droits TV : Faire peur à Canal+, l'idée folle de la LFP https://t.co/fhZI4kasPj — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

Dans ce mail, Vincent Labrune reconnaît que le dossier des droits TV de la Ligue 1 était clairement problématique. « Vous l'avez vu, les médias se font largement l'écho des difficultés que nous rencontrons sur la négociation des droits TV. J'échange aussi régulièrement à ce sujet avec un certain nombre d'entre vous. Malgré ce contexte historiquement tendu, je sais que vous ne doutez pas de mon total engagement et de celui des équipes de LFP Media pour trouver une issue la plus favorable possible pour le football professionnel français. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de maintenir notre Assemblée Générale prévue cette semaine, dont la date s'entrechoque avec celle des discussions intenses que nous menons actuellement. Nous la reporterons à la fin du mois de juin quand nous serons en mesure de proposer une solution définitive. Je préviendrai donc nos collègues de ce report à la suite de cet envoi. En revanche, notre prochain Conseil d'administration est lui bel et bien maintenu et il sera l'occasion de faire un point d'étape précis sur les discussions sur les droits internationaux, notre appel d'offres Ligue 2, et les hypothèses qui sont les nôtres sur les droits domestiques Ligue 1 », a précisé le président de la Ligue de Football Professionnel, au moment où l'on ne sait toujours pas qui diffusera le championnat de Ligue 1 la saison prochaine.