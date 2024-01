Droits TV L1 ‍: L'Equipe et Amazon, un accord en énorme danger

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits TV de la Ligue 1 a des implications peu connues, mais qui risquent de chambouler pas mal de choses. Le quotidien L'Equipe est en effet impliqué dans le deal via Amazon et pourrait perdre gros si le diffuseur passe à la trappe.

Les semaines passent et le mystère plane toujours concernant la ou les chaînes qui diffuseront la Ligue 1 la saison prochaine. Tandis que Vincent Labrune fait sa cuisine dans son coin, la négociation de gré à gré lui permettant de gérer cela sans l’impératif d’un calendrier, chacun se prépare à la décision finale. Tandis que DAZN fait désormais figure de grand favori pour rafler l’essentiel des matchs de Championnat, la situation de Prime Vidéo, filiale d’Amazon, inquiète. A la fois parce que cette chaîne avait réussi son implantation en Ligue 1, mais également parce que ses équipes sont des figures familières du football, et ont déjà vécu la catastrophe Mediapro. Et selon Emmanuel Paquette, journaliste du média en ligne L’Informé, du côté du quotidien sportif L’Equipe, on espère qu’Amazon ne va pas définitivement abandonner la diffusion de la Ligue 1. Car L’Equipe et Prime Vidéo ont un contrat qui fait le bonheur du quotidien.

L'Equipe gagne de l'argent avec Prime Vidéo

En effet, dans l’urgence de l’accord signé par Prime Vidéo pour récupérer les droits de Mediapro, L’Equipe avait en effet vendu à Amazon des prestations très rémunératrices. « Le géant du commerce en ligne avait en effet choisi sa filiale 21 Production comme prestataire pour commenter et animer les rencontres en multiplex sur son service Prime Video », précise le journaliste, qui parle d’un contrat à plusieurs millions d’euros, lequel s’achèvera automatiquement si Prime Vidéo n’a plus aucun match à diffuser à partir de la saison prochaine. Si depuis ce contrat, L’Equipe a signé avec Skweek, qui diffuse le championnat français de basket, le départ d’Amazon, qui se profile, risque de faire mal. « Même si nous perdions le contrat Amazon, nous pourrions réduire facilement notre voilure car notre structure de coût est très adaptable », relativise un membre de L’Equipe, qui précise que ce sont surtout des pigistes et des intermittents qui bossent sur la Ligue 1. Et dans le meilleur des cas, le quotidien sportif pourra éventuellement bosser avec DAZN. Si ce n'est pas le cas, alors forcément le coût financier sera tout de même musclé.