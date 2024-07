Droits TV ‍: DAZN va déchirer le contrat, il voit des clubs mourir

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Tandis que la Ligue de Football Professionnel continue de négocier avec Beinsports, DAZN doit actuellement peaufiner son offre pour diffuser huit des neuf matchs de Ligue 1. Cela ne changera rien.

50 euros ou 25 euros par mois ? Avec seulement huit matchs diffusés sur neuf chaque journée de Championnat ? A trois semaines seulement du coup d'envoi de la saison 2024-2025 de Ligue 1, il est toujours impossible de s'abonner pour suivre le Championnat à la télévision, même si jeudi la LFP a ficelé un accord avec DAZN. Ancien de Canal+, où il a été longtemps une des vedettes du Canal Football Club avant de disparaître pour les raisons que l'on sait, Pierre Ménès s'est exprimé sur ce sujet très sensible. Et pour l'ancien membre du CFC, la signature avec DAZN est un désastre absolu, car il ne voit pas comment le diffuseur anglais va pouvoir payer très longtemps les 400 millions d'euros promis chaque saison à la Ligue 1 et il pense même que tout cela va tourner rapidement au fiasco total.

DAZN et la Ligue 1, ça va mal finir

S'exprimant sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès estime que Vincent Labrune et la LFP se sont lourdement plantés, et que la Ligue 1 pourrait le payer au prix fort. « La décision de la LFP pour les droits de diffusion de Ligue 1, c’est une catastrophe. Le projet DAZN, qui n’a même pas l’exclusivité, pour 35 à 40 euros par mois, c'est voué à l’échec. Je pense que très sincèrement la chaîne n’aura pas un million d’abonnés à la fin du Championnat. Ce sera un bide financier gigantesque, et il est évident que DAZN n’ira pas au bout du contrat de cinq ans qu’ils ont signé. Ce choix, c’est reculer pour mieux sauter, et c’est une catastrophe. Il y a des clubs qui vont perdre entre 15 et 20 millions d’euros par an, ce sont des sommes qui risquent de causer la faillite de certains clubs indépendants types Reims, Montpellier et Nantes », prévient l'ancien journaliste vedette de Canal+.