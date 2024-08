Droits TV ‍: DAZN supprime deux rendez-vous mythique de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A quelques jours du premier match de la saison de Ligue 1, à savoir Le Havre-PSG, DAZN commence à se dévoiler. Et une première mauvaise nouvelle vient de tomber pour ceux qui se sont abonnés à cette chaîne.

Un abonnement très cher, un supplément de 20 euros par mois pour partager son accès avec une personne dans son foyer, pour l'instant DAZN n'a fait aucun cadeau à ceux qui seraient tentés de s'abonner au nouveau diffuseur de la Ligue 1. Pour ceux qui feront l'effort financier, il y aura une drôle de surprise dimanche prochain. En effet, les saisons précédentes, Prime Vidéo donnait les matchs du dimanche à 15 heures sous forme d'un multiplex ou à suivre individuellement. Mais désormais ce ne sera plus le cas. Ainsi, les trois matchs programmés dimanche prochain à 17h pour le compte de la 1ere journée de Ligue 1, à savoir Angers-Lens, Toulouse-Nantes et Montpellier-Strasbourg ne donneront lieu à aucun multiplex sur un canal de DAZN contrairement à ce que faisait Prime Vidéo. Et ce n'est pas tout.

DAZN supprime le multiplex de Ligue 1

Selon nos informations, il n'y aura pas de Multiplex de L1 sur DAZN avec un canal dédié, les 3 matchs du dimanche à 17h ne seraient proposés qu'individuellement.

Ces matchs ne seraient pas commentés sur site. pic.twitter.com/TmMfWd9mMC — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 12, 2024

C'est le compte @EnPleinLucarne qui fait cette révélation, le compte spécialisé précisant qu'aucun journaliste de la chaîne ne sera présent dans les trois stades concernés, les commentaires étant faits à Paris. « Selon nos informations, il n'y aura pas de Multiplex de L1 sur DAZN avec un canal dédié, les 3 matchs du dimanche à 17h ne seraient proposés qu'individuellement. Ces matchs ne seraient pas commentés sur site », précisent nos confrères. De son côté, Le Parisien ajoute que le magazine hebdomadaire proposé habituellement le dimanche passe aussi à la trappe. Une annonce qui a fait bondir pas mal de monde, et notamment Pierre Ménès, qui visiblement s'est abonné à DAZN. « Pas de multiplex, pas de commentaires mais un prix toujours plus cher. Je ne sais pas si on se rend compte de la catastrophe qui se prépare. Je me suis abonné, mais franchement, j'ai bien les boules de filer du pognon à des incompétents pareils », a reconnu l'ancien animateur de Canal+, qui va tout de même lâcher ses 40 euros par mois pour suivre la Ligue 1 sur le Netflix du sport.