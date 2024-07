Droits TV ‍: DAZN offre 375ME pour le best of de la Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel a une offre de DAZN qui souhaite s'offrir trois des quatre meilleurs matchs par journée de Ligue 1 et propose 375ME pour cela.

Ce vendredi, Vincent Labrune avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de la LFP avant de faire un choix final concernant la diffusion du championnat de Ligue 1 à partir du 16 août prochain. Et comme cela avait été évoqué ces dernières heures, c'est bien DAZN qui a soumis une offre concrète à la Ligue de Football Professionnel. Selon L'Equipe, le groupe anglais propose d'acheter les choix 1, 2 et 4 de chaque journée de Ligue 1 moyennant 375 millions d'euros par saison, et un bonus de 50 millions d'euros par an si la chaîne réunit plus de deux millions d'abonnés pour la Ligue 1. Sur le papier, l'offre semble plutôt faible, mais il reste tout de même six autres matchs et le lot de Free à vendre et Vincent Labrune pense que ce lot de six rencontres de Ligue 1 peut trouver un preneur pour un montant entre 75 millions d'euros et 125 millions d'euros.

Entre 450 et 500ME par an pour la Ligue 1 ?

Droits TV : DAZN et Prime Vidéo associés, c'est la grosse surprise ? https://t.co/KUgijhEMg3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2024

Autrement dit, dans le meilleur des cas, et sans compter sur le bonus éventuel de 50 millions d'euros, les 18 clubs de Ligue 1 peuvent espérer sur une somme entre 450 et 500 millions d'euros par an, avant le prélèvement de CVC, si le conseil d'administration dit banco à DAZN et réussit à vendre les six autres matchs. Un deal pas évident, même s'il reste à trouver le deuxième diffuseur. Le nom de Prime Vidéo avait été évoqué, même si Beinsports peut également revenir dans la course. Ce qui est certain, c'est que le nom de Canal+ n'apparaît plus dans les pistes éventuelles, même si DAZN est aussi diffusé sur MyCanal. On ne connait pas encore la décision finale de la LFP, même si son choix reste limité.