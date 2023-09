Droits TV ‍: DAZN met le feu à l'appel d'offres

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Les droits TV de la Ligue 1 pour 2024-2029 ont été mis sur le marché jusqu'à octobre prochain. Les clubs français et la LFP attendent fébrilement le verdict comptable. Heureusement pour eux, DAZN entend se positionner dessus avec un projet solide.

Un mois pour convaincre, un mois pour s'assurer un avenir correct à moyen terme. Telle est la mission de la LFP avec la mise sur le marché des droits TV de la Ligue 1. Les diffuseurs du championnat de France pour la période 2024-2029 seront connus en octobre prochain normalement. La Ligue et les clubs français visent l'offre la plus élevée, proche du milliard d'euros si possible, tout en ayant un partenaire fiable. Canal+, BeIN Sports, Amazon Prime Vidéo ? Pour l'heure, un nom est sur toutes les lèvres des observateurs : DAZN. Le groupe anglais de diffusion en OTT (diffusion indépendante de la télévision en linéaire) a récemment intégré le marché français et ce n'est pas pour un simple passage.

DAZN présente déjà son projet pour la Ligue 1

En effet, DAZN ne cache même plus son intention de faire une offre pour les droits TV de L1. Selon L'Equipe, le PDG du groupe Shay Segev prépare déjà le terrain avec des rendez-vous et des présentations de sa chaîne en France. Il a notamment rencontré plusieurs journalistes pour évoquer les grands axes de DAZN, déjà présent en Allemagne, Italie et Espagne notamment. En outre, il négocie déjà avec les fournisseurs d'accès à internet français (Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free) pour une diffusion prochaine de sa chaîne sur leurs box. DAZN possède déjà un accord avec Canal+ pour une distribution depuis quelques semaines, lui permettant de diffuser 2 matchs de L1.

DAZN plus que jamais prêt à miser sur la Ligue 1



De passage à Paris ces derniers jours, Shay Segev, PDG de DAZN, a rencontré quelques journalistes afin de présenter sa plateforme et a réaffirmé son ambition de s'offrir la Ligue 1 https://t.co/SDF1L0itYh pic.twitter.com/qs3tJJgHA8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 19, 2023

La venue du PDG de DAZN se veut surtout rassurante en terme de communication. Tout d'abord, vis-à-vis de la LFP et des clubs. « Shay Segev sent surtout visiblement le besoin de rassurer sur son projet, rappelant que sa société a toujours payé ses droits, qu'elle est un diffuseur mais aussi une plateforme sociale et de merchandising de sport tandis que Mediapro est une société de production », écrit L'Equipe. Les consommateurs français sont aussi visés par sa démarche. L'accord avec Canal+ a permis à DAZN de s'implanter sur le marché français avant même de rafler la Ligue 1 pour se faire connaître d'eux.

Le public et les passionnés de football demandent désormais à voir quelle sera l'offre d'abonnement. Shay Segev en a défini les premiers contours. Si DAZN est proposé actuellement pour 14,99 euros par mois, ce prix pourrait évoluer en fonction des lots gagnés par le groupe. On peut donc tabler sur une augmentation de ce chiffre même si L'Equipe précise que DAZN s'est fixé une limite en terme de prix. Cela reste un peu flou mais ce qui ne l'est pas c'est la volonté de créer une version Freemium de DAZN début 2024. Ce sera une partie gratuite, financée par la publicité où il sera permis de voir les résumés de matchs mais aussi une rencontre en direct occasionnellement. DAZN ouvre aussi la porte à un achat de match à l'unité pour séduire le plus de personnes possibles. Il le faudra bien car au vu du nombre d'abonnés de Prime Vidéo et de sa faible rentabilité sur la Ligue 1, DAZN est loin d'arriver en terrain conquis en France.