Droits TV ‍: DAZN diffusera la Ligue 1, BeIN Sports négocie toujours ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a validé jeudi le dossier de DAZN. Le groupe britannique devient officiellement diffuseur de huit matchs sur neuf lors de chaque journée de Ligue 1 jusqu’en juin 2028.

Des négociations étaient en cours avec DAZN pour une clause de sortie au bout de deux ans, laquelle a été accordé ce jeudi par la LFP. Cet accord décisif va permettre à DAZN de préparer comme il se doit la reprise de la Ligue 1 et de communiquer auprès des consommateurs sur ses offres, ainsi que d’accélérer dans le recrutement de ses journalistes et consultants. On attend désormais la confirmation en ce qui concerne Bein Sports mais pour l’instant, la chaîne qatarie n’a toujours pas trouvé d’accord définitif avec la LFP.

C'est officiel pour DAZN, ça traîne encore pour Bein Sports

En effet, RMC nous informe que Bein Sports est toujours en discussions avec les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel, que ce soit en ce qui concerne les clauses de sortie mais également le paiement des 100 millions d’euros à la Ligue. Mercredi, L’Equipe nous apprenait notamment que Bein Sports souhaitait qu’une partie des 100 millions d’euros par saison soit payée par des sponsors venus du Qatar, plutôt que directement par le groupe de la chaîne télévisé. Ce point a sans doute ralenti les discussions mais à priori, il n’y a pas de doute à avoir sur le fait que Bein sera également un diffuseur de la Ligue 1 pour la saison 2024-2024. Au terme d’un interminable feuilleton, les choses s’accélèrent enfin et les fans de football vont pouvoir y voir clair.