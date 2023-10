Droits TV ‍: Canal+ n'a fait aucune offre pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans 24 heures, on devrait connaître le ou les diffuseurs de la Ligue 1 pour la période allant de 2024 à 2029. Une chaîne historique a décidé de tourner le dos à notre championnat.

C'est ce lundi que la Ligue de Football Professionnel attendait entre 8h et 10h, les offres des diffuseurs pour les droits de diffusion de la Ligue 1 et la Ligue 2 sur la période 2024-2029 en France. On sait que BeInSports a été le premier média à faire une proposition, mais on ne connaît pas qui sont les autres candidats. Seule certitude, conformément à ce que Maxime Saada avait annoncé en septembre dernier, Canal+ n'a fait aucune proposition pour acquérir l'un des deux lots, ce qui est une grande première depuis que la chaîne cryptée existe. Pour rappel, à l'occasion de cet appel d'offres, la LFP a composé deux lots : le premier comprend trois matches, soit les choix 1, 2 et 4 (celui-ci en co-diffusion) avec un prix minium de 530 millions d'euros par saison, le deuxième intègre les autres matchs, plus le choix 4 en codiffusion. Pour ce lot numéro 2, la Ligue exige 270 millions d'euros.