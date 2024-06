Droits TV ‍: Canal+, le grand oublié de la LFP et de Beinsports ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ semble avoir les clés qui peuvent permettre de débloquer la situation de blocage dans le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1. Pour cela, il faudrait qu'on lui présente un vrai projet, ce qui n'aurait pas encore été le cas.

La Ligue de Football Professionnel et son président, Vincent Labrune, le savent, le championnat reprend le 16 août prochain et chaque jour qui passe rend la tension de plus en plus perceptible au sein des clubs de Ligue 1. Il est vrai que le mercato a commencé et que pour l'instant, il est impossible de penser à l'avenir, alors même que le futur diffuseur devait verser en août le premier virement des droits du futur contrat. A ce stade, et même si forcément cela doit bouger dans les coulisses, Canal+ paraît très loin des discussions, même si l'on a appris que Maxime Saada avait annulé récemment un rendez-vous avec Vincent Labrune, le patron de la chaîne cryptée étant agacée de voir que celui de la LFP lui faisait encore des reproches. Et on apprend dans Le Monde, que l'attribution des droits de la L2 à Beinsports ne change rien.

Rien n'a été présenté à Canal+ par la LFP et Beinsports

Revenant sur l'accord officialisé mardi entre la chaîne sportive qatarie et la LFP pour la Ligue 2, le quotidien du soir révèle que du côté de Canal+ on n'a toujours pas entendu parler de cette fameuse chaîne 100% Ligue 1 que Beinsports aurait dans ses cartons. « L’acquisition des droits de la Ligue 2 était un élément important dans le contrat de distribution qui lie beIN à Canal+, diffuseur historique du football français, mais qui refuse de participer à toute négociation sur les droits de la Ligue 1. Ce refus empêche la Ligue de monter un plan A pour les droits de la première division, une chaîne 100 % Ligue 1 portée par beIN et distribuée exclusivement par Canal+ pour près de 700 millions d’euros annuels. Mais la chaîne cryptée assure qu’un tel projet ne lui a jamais été présenté, ni par la Ligue, ni par beIN », précise Le Monde.