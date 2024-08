Droits TV ‍: Canal+ lâche 250 millions d’euros et aura son match de L1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+ a annoncé la signature d'un gros contrat avec BeIN Sports, qui se renouvelle donc sur la durée pour permettre d'avoir tout de même dans son groupe de distribution un match de Ligue 1.

Pire que le mercato, les droits télé font l’objet d’accords de dernière minute alors que le championnat va reprendre. Ainsi, Canal+ a annoncé avoir renouvelé son contrat de distribution exclusive avec BeIN Sports, qui avait été lancé en 2020 dans un moyen de limiter la casse dans les dépenses pour les droits du football. Selon L’Equipe, c’est désormais jusqu’en 2030 que le groupe de Vivendi distribuera la chaine sportive, pour un montant de 250 millions d’euros par an. Une grosse somme mais qui permet à Canal+ d’avoir une offre sport très complète avec le football étranger et même la Ligue 1, puisque BeIN a désormais hérité d’un match phare par journée de championnat.

Un bout de L1 reste sur le groupe Canal+

Nul doute que Maxime Saada s’est félicité d’avoir assuré cette continuité, tout en glissant bien évidemment le message qu’il faille toujours passer, d'une façon ou d'une autre, par Canal+ pour suivre une partie du championnat de France, malgré le gros désaccord avec la LFP depuis des années désormais. Le match de Ligue 1 du samedi à 17h sera donc toujours diffusé sur BeIN Sports, que Canal+ se charge de distribuer auprès des divers opérateurs.

Je me réjouis du renouvellement de l’accord pluri-annuel pour la distribution exclusive en France des chaînes @beinsports_FR par @canalplusgroupe, incluant la grande affiche de Ligue 1 McDonald's qui sera diffusée sans surcoût pour les abonnés de @beinsports_FR et du pack Sport… — Maxime Saada (@maxsaada) August 13, 2024

« En outre, dans le cadre de cet accord, l’acquisition par beIN SPORTS d’une grande affiche par semaine de Ligue 1 McDonald's (choix 1 ou 2) en France, permet aux abonnés beIN SPORTS via CANAL+ et via les différents fournisseurs d'accès à internet de profiter de ce match premium ainsi que de l'ensemble des droits sportifs premium de beIN SPORTS », souligne ainsi Canal+, persuadé que la perte directe de la Ligue 1, qui ne sera plus diffusée sur les antennes du groupe mais sur l’un de ses partenaires, ne causera pas de pertes massives d’abonnés dans les prochaines semaines.