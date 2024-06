Droits TV ‍: Canal+ fait une offre impossible à refuser

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

On ne sait pas si Netflix fera une série sur la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 par la LFP, mais le feuilleton le plus consternant du football français pourrait s'achever rapidement avec une victoire par KO de Canal+.

A quelques jours d'une très attendue réunion du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel, les choses n'ont toujours pas avancé concernant la vente des droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Tandis que les 18 clubs de Ligue 1 patientent avec une angoisse de moins en moins dissimulée, aucune fumée blanche n'a été vue au-dessus des bureaux de la LFP à Paris. Cependant, répondant à France Info, Pierre Maes, spécialiste des droits TV du sport et auteur de La ruine du foot français, estime que le suspense est terminé et que Vincent Labrune n'aura pas d'autre solution que d'accepter une offre où Canal+ aura fait ses choix et imposera son prix à la Ligue 1. Un scénario prévisible de longue date, reconnaît le consultant, lequel pense que la Ligue doit ravaler sa fierté et ses ambitions afin de vite officialiser une solution finalement acceptable pour tout le monde.

Canal+ prendra deux ou trois matchs de Ligue 1, les meilleurs

En effet, Pïerre Maes constate que dans le climat actuel, la Ligue 1 et la LFP ne peuvent pas se passer de Canal+, mais que c'est la chaîne du groupe Bolloré qui a la totalité des atouts dans les mains, y compris face à Beinsports qui ne peut s'opposer à son diffuseur principal en France. « Si Canal+ est en position de force ? Oui. En fait, rien n'a changé par rapport à avant l'appel d'offres. On est aujourd'hui dans un marché très peu concurrentiel, pour ne pas dire monopolistique, et c'est Canal+ qui a la main. Il a eu à affronter beaucoup de concurrents pendant la dernière décennie : BeIN Sports, Altice, Mediapro... Il a réussi à s'en débarrasser un par un (...) Comment vont se finir les négociations ? Les inconnues sont peu nombreuses, au final. En 2022, ma prédiction sur les droits domestiques de la Ligue 1 était de 500 millions d'euros par saison. Je ne la changerai pas d'un euro. Avec Canal+ qui prendra ce qu'il veut, c'est-à-dire les deux ou trois meilleurs matchs, et un opérateur qui prendrait le reste », explique le spécialiste des droits TV. Ce dernier pense que Vincent Labrune doit juste accepter cette situation, même si forcément ce n'est pas du tout le scénario attendu par le président de la LFP qui avait évoqué un milliard d'euros par saison.